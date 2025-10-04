تل آویو: فقط از شدت حملات در غزه کاسته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع سیاسی رژیم صهیونیستی گفت: ما وارد مرحله اول از مذاکرات مربوط به بازگرداندن اسیران می شویم. در حال حاضر آتش بسی درغزه برقرار نشده بلکه از دامنه حملات کاسته شده است.

وی افزود: هیئت مذاکره کننده اسرائیلی به ریاست درمر با مقامات آمریکایی از جمله ویتکاف و کوشنر دیدار خواهد کرد.

منبع مذکور بیان کرد: مذاکرات چند روز و نه چند هفته به درازا خواهد انجامید و ترامپ به هر دو طرف برای دست یابی به توافق فشار می آورد.

از سوی دیگر نتایج نظرسنجی مؤسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که ۶۴ درصد از اسرائیلی‌ها می‌گویند که زمان پایان جنگ در غزه فرا رسیده است. ۷۲ درصد از اسرائیلی‌ها نیز از نحوه برخورد کابینه این رژیم با جنگ در غزه رضایت ندارند.