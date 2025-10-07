  1. استانها
خسروی: اجرای طرح نهضت آسفالت معابر خاکی ۴۰۰ روستای گلستان

گرگان- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان از اجرای موفق طرح نهضت آسفالت معابر خاکی در ۴۰۰ روستای استان طی سال گذشته و برنامه‌ریزی برای پوشش ۴۰۰ روستای دیگر در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح نهضت آسفالت معابر خاکی روستاهای استان گفت: سال گذشته بیش از یک میلیون متر مربع از معابر روستایی گلستان آسفالت شدند که این طرح به بهبود کیفیت زندگی در ۴۰۰ روستا منجر شد.

وی افزود: امسال نیز برنامه داریم همین میزان آسفالت را در ۴۰۰ روستای دیگر استان اجرا کنیم تا تعداد روستاهای برخوردار از این طرح به ۸۰۰ روستا برسد.

خسروی اظهار کرد: اجرای این نهضت از محل قیر تخصیص‌یافته دولت به بنیاد مسکن و با مشارکت فعال دهیاری‌های روستاها انجام شده است.

وی ادامه داد: همکاری و همراهی دهیاری‌ها نقش کلیدی در موفقیت این طرح‌ها داشته است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان همچنین از بازنگری طرح هادی در ۱۷۰ روستا طی سال گذشته خبر داد و گفت: در این بازنگری‌ها، درخواست‌های مردم روستاها مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد تا طرح‌ها متناسب با نیازهای بومی به‌روزرسانی شود.

خسروی اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقای رفاه روستاییان، اجرای طرح‌های عمرانی از جمله آسفالت معابر را با جدیت دنبال خواهد کرد.

