به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصتمین جلسه شورا و در جریان ارائه گزارش رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در خصوص طرح جامعه پذیری زندانیان رای باز گفت: امروز درباره موضوعی صحبت می کنم که شاید در حجم زیاد گزارش‌های عمرانی، حمل‌ونقل، خدمات شهری و فرهنگی، کمتر به آن توجه شده باشد. ما همیشه از پروژه‌های بزرگ و پرهزینه صحبت می کنیم، از آسفالت ریزی، ساخت مترو و پل و تونل، که البته همه‌ آنها مهم و ضروری هستند . اما یک بخش از فعالیت‌های شهرداری وجود دارد که خیلی بی‌سروصدا، ولی با تأثیرگذاری بسیار زیاد در حال انجام وظیفه است و متأسفانه کمتر دیده می شود؛ مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران.

وی افزود: این مرکز، به‌ویژه در حوزه جامعه‌پذیری و بازگشت به خانواده زندانیان زن دارای رأی باز، اقدامات بسیار ارزشمندی انجام داده است.

صادقی اضافه کرد: ما داریم درباره زنانی حرف می‌زنیم که به دلایل مختلف از مسیر زندگی منحرف شدند، اما حالا با کمک این مرکز دوباره به خانواده، به اجتماع، و به خودشان باز می گردند.

عضو شورا ادامه داد : این فقط یک کار حمایتی نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری اجتماعی بلندمدت است.

صادقی افزود: مرکز زنان و خانواده با برنامه‌های مشاوره‌ای، روان‌شناختی، آموزش‌های مهارتی، و حتی حمایت از فرزندان این زنان، توانسته بستر مناسبی برای بازسازی روابط خانوادگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم کند. این یعنی مدیریت شهری دارد از فروپاشی خانواده‌ها جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: اقدامات مرکز زنان و خانواده سبب شده از لرزندانی حمایت شود که ممکن بوده قربانی چرخه آسیب شوند، و لذا شهرداری دارد به زنانی کمک می‌کنید که دوباره بتوانند نقش مؤثر خودشان رو در جامعه ایفا کند.

صادقی اضافه کرد: من به‌عنوان عضو شورای شهر تهران، وظیفه دارم هم از مدیران این مرکز تشکر کنم، هم این موضوع رو یادآوری کنم که نباید این فعالیت‌ها نادیده گرفته شود. ما باید حمایت کنیم، باید بودجه اختصاص بدهیم، باید فضا و امکانات فراهم کنیم، و از همه مهم‌تر، باید این تجربه‌های موفق رو مدل‌سازی کنیم.

وی اظهار داشت: پیشنهاد مشخص من این است که اقدامات خوب این مرکز، در قالب بسته‌های اجرایی، آموزشی و مشاوره‌ای تدوین و به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و حتی نهادهای مرتبط ارائه شود. این‌گونه می‌توانیم دامنه اثرگذاری این خدمات انسانی و اجتماعی را گسترش بدهیم و از ظرفیت‌های محلی در سراسر کشور استفاده کنیم.

صادقی در پایان گفت: مورد تاکید است که توسعه شهری فقط با بتن و آسفالت و سازه‌های فیزیکی میسر نمی شود. توسعه واقعی، آنجاست که انسان‌ها رشد کنند، خانواده‌ها ترمیم شوند و آسیب‌ها به فرصت تبدیل گردند. مرکز زنان و خانواده، دقیقاً همین کار رو انجام می‌دهد. بیایید این مسیر رو با قدرت ادامه بدهیم.