به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین حسین روحانینژاد پیش از ظهر چهارشنبه در پنجمین نشست هماندیشی مسئولان نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با بیان اینکه رسالت بنیاد مسکن فراتر از فعالیتهای عمرانی است، اظهار کرد: مأموریت اصلی بنیاد مسکن خدمترسانی به مردم محروم و بیسرپناه است، اما این خدمت باید با روحیه جهادی، نگاه انقلابی و نیت خالصانه همراه باشد.
وی با تأکید بر اینکه خدمت صادقانه به مردم یکی از ارکان فرهنگ اسلامی و انقلابی است، افزود: بنیاد مسکن باید در کنار ساختوساز، در مسیر ترویج ارزشهای انسانی و فرهنگی همچون ایثار، مقاومت و امیدآفرینی نیز گام بردارد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تأکید بر اهمیت حساب ۱۰۰ امام خمینی(ره)، این نهاد را میراث ماندگار بنیانگذار انقلاب دانست و گفت: تقویت حساب ۱۰۰ امام وظیفهای ملی و شرعی است تا هیچ خانواده محرومی بدون سرپناه نماند.
وی افزود: نمایندگان ولیفقیه در استانها باید با تقویت فرهنگ کمکهای مردمی، تشویق خیران و تبیین آثار معنوی مشارکت در ساخت مسکن محرومان، زمینه تأمین منابع پایدار این حساب را فراهم کنند.
حجتالاسلام روحانینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت شفافیت و عدالت در اجرای طرحهای بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: نظارت دقیق بر روند اجرای پروژهها از اولویتهای بنیاد است تا اطمینان حاصل شود و منابع مالی به دست افراد نیازمند واقعی میرسد و اعتماد عمومی نسبت به این نهاد مردمی تقویت میشود.
وی ادامه داد: هر واحد مسکونی که برای یک خانواده محروم ساخته میشود، تنها یک ساختمان نیست بلکه نماد عزت، امنیت و آرامش برای آن خانواده است و باید با نگاه انسانی و دینی به این خدمت نگریست.
بنیاد مسکن در مسیر تحقق آرمانهای امام راحل حرکت میکند
روحانینژاد با بیان اینکه بنیاد مسکن در مسیر تحقق آرمانهای امام راحل حرکت میکند، اظهار کرد: مسئولان و کارکنان بنیاد باید همواره روحیه جهادی و انقلابی خود را حفظ کنند و با صداقت در خدمترسانی، کرامت انسانی خانوادههای محروم را پاس دارند.
وی تأکید کرد: پیگیری اجرای طرحها با رعایت اصول عدالت، شفافیت و مردمیبودن از پایههای اصلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و تنها از این مسیر است که اعتماد و مشارکت عمومی افزایش خواهد یافت.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه مقاومت در آموزههای قرآن کریم تصریح کرد: ملتهای مسلمان باید بدانند که ایستادگی در برابر ظلم، عزت و کرامت میآورد و عقبنشینی در برابر فشارها، جز ذلت و وابستگی ثمری ندارد.
حجتالاسلام روحانینژاد با مرور تجربههای تاریخی ملتها، از دوران جنگ جهانی اول تا دفاع مقدس ملت ایران، تأکید کرد: همه این نمونهها نشان میدهد که مقاومت رمز پیروزی و استقلال کشورهاست و امروز نیز در برابر فشارها و تهدیدهای سیاسی و اقتصادی، باید با همان روحیه صبر و پایداری حرکت کنیم.
وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقهای، حزبالله لبنان را یکی از مصادیق روشن مقاومت مؤمنانه دانست و گفت: مقاومت این جریان در برابر رژیم صهیونیستی موجب عزت جهان اسلام شد و الگویی است که باید در فرهنگ تربیتی نسل آینده ما نهادینه شود.
