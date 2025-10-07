ساخت و بهسازی ۳۸۰ کیلومتر راه فرعی و روستایی در خوزستان تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های عمرانی سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: اجرای پروژه‌های ساخت و آسفالت راه‌های فرعی و روستایی استان به طول ۳۸۰ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: از این میزان، ۱۵۰ کیلومتر مربوط به ساخت راه‌های جدید و ۲۳۰ کیلومتر مربوط به آسفالت مسیرهای موجود است که عملیات اجرایی آن‌ها هم‌اکنون آغاز شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به عملکرد این اداره‌کل از ابتدای سال گفت: تاکنون ۶۰ کیلومتر راه روستایی با اعتباری بیش از دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال احداث و بهسازی شده است. همچنین به‌منظور ارتقای کیفیت رویه راه‌های موجود، بیش از ۱۱۰ کیلومتر روکش آسفالت و ۶۰ کیلومتر ساخت راه جدید با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در استان انجام شده است.

جولانژاد تصریح کرد: در اجرای این طرح‌ها، تمرکز ویژه‌ای بر مناطق کم‌برخوردار و صعب‌العبور استان داریم تا عدالت در توسعه زیرساخت‌ها محقق شود.

وی با بیان اینکه شاخص بهره‌مندی روستاهای خوزستان از راه آسفالته هفت درصد بالاتر از میانگین کشوری است، افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان دارای راه آسفالته هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در پایان یادآور شد: از مجموع دو هزار و ۲۲۳ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، تاکنون دو هزار و هشت روستا از راه مناسب برخوردار شده‌اند و تلاش می‌کنیم تا پایان سال، پوشش کامل شبکه راه‌های روستایی خوزستان محقق شود.