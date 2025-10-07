  1. بین الملل
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

بیانیه حزب الله لبنان به مناسبت دومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی»

حزب الله لبنان در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالروز عملیات «طوفان الاقصی» ضمن تجدید پیمان با ملت مقاوم فلسطین اعلام کرد: این عملیات چهره واقعی رژیم جنایتکار صهیونیستی را آشکار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب‌الله لبنان امروز سه‌شنبه به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی (برابر با ۱۵ مهر ۱۴۰۲) بیانیه‌ای صادر کرد و در آن بر ادامه حمایت از ملت فلسطین و مقاومت تأکید نمود.

حزب الله لبنان در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالروز عملیات «طوفان الاقصی» ضمن تجدید پیمان با ملت مقاوم فلسطین اعلام کرد: عملیات طوفان الاقصی، چهره واقعی رژیم جنایتکار صهیونیستی را برملا کرد.

در این بیانیه آمده است: در دومین سالروز آغاز نبرد قهرمانانه‌ «طوفانِ الاقصی» حزب‌الله با ملت فلسطین تجدید پیمان می‌کند که همچنان در کنار مردم مقاوم و پایدار فلسطین ایستاده است. مردمی که با ثبات قدم و صبری آمیخته به مصائب و دردها، بالاترین درس‌ عزت و کرامت را در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی به ثبت رساندند.

حزب الله تاکید کرد: این نبرد مقدس از همان لحظه نخست، چهره واقعی رژیم جنایتکار صهیونیستی را آشکار ساخت، رژیمی که از هر صفت انسانی تهی است و مورد حمایت آمریکا قرار دارد و همه قوانین و قطعنامه‌ها و ملاحظات انسانی را زیرپا می‌گذارد، حاکمیت کشورها و ملت‌ها را نقض می‌کند و به جنایت، قتل‌عام‌ و گرسنه و آواره نگه داشتن مردم غزه ادامه می‌دهد و برنامه‌های توسعه طلبانه دارد.

در بیانیه حزب الله لبنان آمده است: امنیت، ثبات و آینده منطقه در گرو وحدت موضع و کلمه و همکاری کشورها و ملت‌های عربی و اسلامی و در صف واحد قرار گرفتن آنها برای حمایت از مقاومت در برابر دشمنی است که فقط زبان زور را می‌فهمد. امت اسلامی باید بداند که این رژیم خنجر به قلب امت اسلامی و غده سرطانی خبیثی است که باید قبل از اینکه گسترش یابد و ویرانی و خرابی به بار آورد، ریشه کن شود.

جنبش حزب الله در این بیانیه بر ادامه دادن به راه سیدحسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین و دیگر شهدای مقاومت تاکید کرد و بر شهدا و ملت فلسطین و همه جنبش‌های مقاومت و همه کسانی که از غزه حمایت کردند، از جمله ایران، یمن، عراق و همه ملل آزادیخواه جهان که فریاد حمایت از فلسطین سر دادند، درود فرستاد.

حزب الله بیان کرد: درود بر ملت آزاد و مقاوم فلسطین که در سرزمین خود ریشه دار است و با سینه عریان در برابر ماشین کشتار صهیونیستی ایستاد.

همچنین حزب الله به مقاومت فلسطینی در تمامی گروه‌ها و مجاهدان شجاع که در حماسه‌ای اسطوره‌ای با سرسخت‌ترین طواغیت زمین مبارزه می‌کنند، درود فرستاد.

در پایان بیانیه حزب‌الله تأکید شد: این مناسبت بزرگ، در تاریخ جاودانه خواهد ماند؛ مناسبتی درباره ملتی که علیه اشغالگر غاصب سرزمین خود قیام کرد، جنگید، فداکاری کرد و پایداری نمود و به اذن خداوند پیروز خواهد شد. سرزمین فلسطین به طور کامل به صاحبان واقعی آن با وجود اقدامات توطئه گران و سازشکاران باز خواهد گشت.

