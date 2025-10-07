فوزی برهوم: اولویت ما توقف جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فوزی برهوم، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت: اولویت ما توقف فوری تجاوز صهیونیستی و جنگ نسلکشی علیه غزه است. ما بار دیگر بر عهد خود برای پایبندی به تمامی حقوق ثابت ملی فلسطین و دفاع از آرمانهای ملت تاکید میکنیم. اشغالگران با وجود آوارگی، گرسنگی و کشتار، در آزادسازی اسرای خود با زور یا ایجاد نهادهای جایگزین شکست خوردند. نزدیک به ۹۵ درصد قربانیان جنگ، غیرنظامیان بیدفاع هستند. ۸۰ اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم اشغالگر بر اثر شکنجه به شهادت رسیدهاند. حمایت مردمی از مقاومت، صخرهای است که طرحهای اشغالگران در برابر آن درهم شکست.
وی افزود: عملیات «طوفان الاقصی» پاسخی تاریخی به توطئههای حذف مسئله فلسطین بود. طوفان الاقصی نبردی صرف برای شکستن پوشالی بودن اشغالگران نبود، بلکه نقطه عطفی بود که چهره واقعی اشغالگران را آشکار و آنان را منزوی کرد. طوفان الاقصی آغاز شمارش معکوس واقعی برای پایان اشغالگری در سرزمین فلسطین بود. طوفان الاقصی ادامه طبیعی مبارزه فلسطینیان از سال ۱۹۴۸ است. نبرد «طوفان الاقصی» نشان داد که اشغالگران خطری برای امنیت و ثبات منطقه و جهان هستند. نبرد «طوفان الاقصی» وجدانها را بیدار کرد تا در کنار ملت ما و کشور مستقلمان بایستند. طرحهای اشغالگران ثابت کرد که جنگ آنان نه فقط علیه مقاومت، بلکه علیه موجودیت ملت فلسطین است. جنگ کنونی نیتهای توسعهطلبانه اشغالگران را به زیان سرزمینهای عربی و اسلامی آشکار کرد.کابینه نتانیاهو و دولت آمریکا مسئولیت قانونی جنایات جنگی را بر عهده دارند.
فوزی برهوم گفت: جنبش حماس طی دو سال گذشته با همه پیشنهادهای آتشبس با نهایت مسئولیتپذیری برخورد کرده است. هیئت جنبش در قاهره در تلاش است تا تمام موانع را در مسیر دستیابی به توافقی که خواستههای ملت را برآورده کند، برطرف سازد. ما بهدنبال توافقی هستیم که آتشبس، عقبنشینی کامل ارتش اشغالگر از غزه و ورود کمکهای انسانی را تضمین کند.
وی بیان کرد: ما خواستار توافقی هستیم که ورود کمکها و بازگشت آوارگان به خانههایشان را تضمین کند. ما خواستار توافقی هستیم که آغاز فوری بازسازی تحت نظارت نهاد فلسطینی متشکل از تکنوکراتها را تضمین کند. ما خواستار توافقی هستیم که انجام یک مبادله عادلانه اسرا را تضمین کند. ما نسبت به تلاشهای نتانیاهو برای کارشکنی و ناکام گذاشتن دور فعلی مذاکرات همانگونه که پیشتر انجام داد، هشدار میدهیم.
برهوم گفت: ما به توانایی ملت خود برای ناکام گذاشتن تمامی طرحهای حذف مسئله فلسطین اطمینان داریم. جنایات اشغالگران و نسلکشی، جنایات جنگی هستند که با گذر زمان از بین نمیروند. ما از تمام تلاشها و مواضع شرافتمندانهای که در حمایت از ملت و مقاومت ما صورت گرفته قدردانی میکنیم.
وی تصریح کرد: ما تلاشهای جمهوری اسلامی ایران، جنبش انصارالله در یمن و مقاومت اسلامی در لبنان را ارج مینهیم. ما مواضع و نقشهای برادران میانجی در قطر، مصر و ترکیه را بهطور ویژه ارج مینهیم. ما به کاروانهای «ناوگان الصمود» درود میفرستیم و به آنان میگوییم که پیامشان به ما رسیده است.
برهوم تاکید کرد: از تمام کشورهای عربی و اسلامی میخواهیم تمامی اشکال تحریم علیه رژیم صهیونیستی را فعال کنند. از گروهها و جریانهای فلسطینی میخواهیم بر محور گزینه مقاومت متحد شوند. حق ملت ما، حقی اصیل و پایدار برای زندگی در سرزمین خود بدون محاصره، کشتار و قیمومت است. تأسیس کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس، اکنون بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.
نظر شما