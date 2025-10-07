  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲

محمود قماطی: حزب‌الله آماده است

عضو شورای سیاسی حزب الله لبنان با هشدار نسبت به ابعاد طرح ترامپ برای غزه، بر آمادگی این حزب در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمود قماطی عضو شورای سیاسی حزب الله لبنان تاکید کرد که این حزب آماده رویارویی با هر گونه حمله جدید از سوی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و همچنین مقابله با فشارهای سیاسی از سوی طرف های داخلی است.

وی افزود: به نظر می رسد تل آویو و واشنگتن تلاش دارند با وجود فشارهای سنگینی که ارتش رژیم صهیونیستی در غزه متحمل شده و می شود از طریق اجرای طرح ترامپ فشارهای نظامی علیه لبنان را تشدید کنند.

قماطی اضافه کرد: ممکن است قضیه خلع سلاح حزب الله با فشارهای سیاسی و بین المللی بیش از گذشته مطرح شود. حزب الله کاملا آماده است اما در عین حال تلاش می کند منعطف باشد و از گفتگوهای داخلی استقبال کند تا با تقویت اتحاد ملی در برابر هر تجاوز جدید از سوی رژیم صهیونیستی بایستد.

وی بیان کرد: صرف نظر از دیدگاه حماس، طرح ترامپ مملو از شکاف، خلأ و دام بوده که برای محو کردن مسأله فلسطین مطرح شده است. باید نسبت به این طرح هوشیار بود.

