به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد: عملیات طوفان الاقصی اعلام تاریخی پیروزی اراده مردمی بود که از زنده زنده دفن شدن امتناع ورزید و حق و پایبندی خود به سرزمین و مقدساتشان را ثابت کرد.

وی تصریح کرد: عملیات طوفان الاقصی پاسخی مشروع به دهه‌ها ظلم، جنایت و اقدام صهیونیست‌ها در کشتار مردم فلسطین است. این عملیات نمایانگر حق دفاع از خویش است که توسط همه قوانین و ادیان تضمین شده است.

المشاط تاکید کرد: طوفان الاقصی یک تغییر استراتژیک در صحنه فلسطین و نقطه عطفی در درگیری با دشمن صهیونیستی بود که برای درهم شکستن طرح های یهودی‌سازی بیت‌المقدس و نابودی آرمان فلسطین انجام شد. این عملیات مسیر «عادی‌سازی روابط» را مسدود کرد و به جهانیان ثابت کرد که آرمان فلسطین تا زمانی که مجاهدین زنده هستند، نخواهد مُرد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد: در ۷ اکتبر، فلسطینی‌ها عزت خود را بازیافتند و با قهرمانی خود، افسانه ارتش به اصطلاح شکست‌ناپذیر را درهم شکستند و ضعف اطلاعاتی آنها را آشکار و برملا کردند.

وی گفت: مقابله با دشمن صهیونیستی فقط یک گزینه در میان گزینه ها نیست، بلکه تنها راه برای بازپس‌گیری حقوق از اشغالگری است که جز زبان زور چیزی نمی‌فهمد.

المشاط تصریح کرد: طی دو سال، مقاومت فلسطین افسانه جدیدی از صبر و پایداری را رقم زده و با جانفشانی مردم فلسطین، بزرگترین حماسه‌های قهرمانی را در دوران مدرن خلق کرده است.

این مسئول ارشد یمنی با بیان اینکه فلسطین با ریشه‌های عمیق در تاریخ و وجدان امت اسلامی، همچنان یک مسئله محوری باقی خواهد ماند، گفت: ما در برابر مردم فلسطین که روزانه معجزه پایداری را در مواجهه با ماشین وحشیانه کشتار و جنایت بی‌سابقه گرسنگی دادن عامدانه نشان می‌دهند، سر تعظیم فرود می‌آوریم.

المشاط با تاکید بر حمایت یمن از مردم فلسطین تا توقف تجاوزات و رفع محاصره و دستیابی به حقوق کامل خود، تصریح کرد: حمایت نامحدود آمریکا در همه سطوح به معنای مشارکت کامل در جنایت نسل‌کشی صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین است.

وی با اشاره به طرح صهیونیست‌ها برای زدودن هویت عربی و اسلامی در منطقه و تداوم تجاوزات علیه لبنان و سوریه، از فداکاری همه آزادگان و در راس آنها، حزب‌الله، گروه‌های آزاده عراقی و جمهوری اسلامی ایران که در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستادند، تمجید کرد.