۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۵

المشاط: در ۷ اکتبر فلسطینی‌ها عزت خود را بازیافتند

رئیس شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد: عملیات طوفان الاقصی اعلام تاریخی پیروزی اراده مردمی بود که از زنده زنده دفن شدن امتناع ورزید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد: عملیات طوفان الاقصی اعلام تاریخی پیروزی اراده مردمی بود که از زنده زنده دفن شدن امتناع ورزید و حق و پایبندی خود به سرزمین و مقدساتشان را ثابت کرد.

وی تصریح کرد: عملیات طوفان الاقصی پاسخی مشروع به دهه‌ها ظلم، جنایت و اقدام صهیونیست‌ها در کشتار مردم فلسطین است. این عملیات نمایانگر حق دفاع از خویش است که توسط همه قوانین و ادیان تضمین شده است.

المشاط تاکید کرد: طوفان الاقصی یک تغییر استراتژیک در صحنه فلسطین و نقطه عطفی در درگیری با دشمن صهیونیستی بود که برای درهم شکستن طرح های یهودی‌سازی بیت‌المقدس و نابودی آرمان فلسطین انجام شد. این عملیات مسیر «عادی‌سازی روابط» را مسدود کرد و به جهانیان ثابت کرد که آرمان فلسطین تا زمانی که مجاهدین زنده هستند، نخواهد مُرد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد: در ۷ اکتبر، فلسطینی‌ها عزت خود را بازیافتند و با قهرمانی خود، افسانه ارتش به اصطلاح شکست‌ناپذیر را درهم شکستند و ضعف اطلاعاتی آنها را آشکار و برملا کردند.

وی گفت: مقابله با دشمن صهیونیستی فقط یک گزینه در میان گزینه ها نیست، بلکه تنها راه برای بازپس‌گیری حقوق از اشغالگری است که جز زبان زور چیزی نمی‌فهمد.

المشاط تصریح کرد: طی دو سال، مقاومت فلسطین افسانه جدیدی از صبر و پایداری را رقم زده و با جانفشانی مردم فلسطین، بزرگترین حماسه‌های قهرمانی را در دوران مدرن خلق کرده است.

این مسئول ارشد یمنی با بیان اینکه فلسطین با ریشه‌های عمیق در تاریخ و وجدان امت اسلامی، همچنان یک مسئله محوری باقی خواهد ماند، گفت: ما در برابر مردم فلسطین که روزانه معجزه پایداری را در مواجهه با ماشین وحشیانه کشتار و جنایت بی‌سابقه گرسنگی دادن عامدانه نشان می‌دهند، سر تعظیم فرود می‌آوریم.

المشاط با تاکید بر حمایت یمن از مردم فلسطین تا توقف تجاوزات و رفع محاصره و دستیابی به حقوق کامل خود، تصریح کرد: حمایت نامحدود آمریکا در همه سطوح به معنای مشارکت کامل در جنایت نسل‌کشی صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین است.

وی با اشاره به طرح صهیونیست‌ها برای زدودن هویت عربی و اسلامی در منطقه و تداوم تجاوزات علیه لبنان و سوریه، از فداکاری همه آزادگان و در راس آنها، حزب‌الله، گروه‌های آزاده عراقی و جمهوری اسلامی ایران که در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستادند، تمجید کرد.

