  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۹

حملات متوالی شبانه رژیم صهیونیستی به لبنان

حملات متوالی شبانه رژیم صهیونیستی به لبنان

یک پهپاد رژیم صیونیستی شب گذشته حملات متوالی را علیه مواضع شهروندان در جنوب لبنان انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک پهپاد صهیونیستی از نوع کوادکوپتر شب گذشته چهار حمله متوالی به شهرک حولا انجام داد که با پرتاب یک بمب صوتی آغاز شد و سپس با گلوله‌باران یک کافه ادامه یافت. این تشدید تنش نشان‌دهنده ادامه حملات اسرائیل به مناطق مرزی جنوبی است.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که این پهپاد صهیونیستی از نیمه‌شب تا ساعات اولیه صبح، چهار حمله متوالی به شهرک حولا در جنوب لبنان انجام داده است.

وی توضیح داد که حمله اول با پرتاب یک بمب صوتی آغاز شد و سپس پهپاد با یک گلوله یک کافه در شهرک را هدف قرار داد و در ادامه سه حمله متوالی دیگر به شهرک حولا انجام داد.

این تشدید تنش در چارچوب مجموعه‌ای از حملات اسرائیل قرار می‌گیرد که به طور مکرر روستاها و شهرک‌های مرزی لبنان را هدف قرار می‌دهد. رژیم صهیونیستی از زمان معاهده توقف تنش در جنوب لبنان هزاران بار این توافق را نقض کرده است.

کد خبر 6615398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها