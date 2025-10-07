راهکارهای افزایش ایمنی و نظم پروازها در فرودگاه خارگ بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی فرودگاه خارگ اظهار کرد: آخرین وضعیت پروازهای مسافری و پشتیبانی، روند خدمات فرودگاهی و اقدامات لازم برای افزایش ایمنی و نظم پروازها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت نقش فرودگاه خارگ در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی جزیره اظهار داشت: فرودگاه خارگ به عنوان شریان ارتباطی مهم در منطقه، نقشی کلیدی در انتقال اهالی شریف خالگ ، نیروهای انسانی و تأمین نیازهای عملیاتی دارد و ارتقای سطح خدمات آن از اولویت‌های اصلی ماست.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف عملیاتی افزود: افزایش بهره‌وری، بهبود فرآیندهای خدمات‌رسانی و رعایت دقیق اصول ایمنی باید محور فعالیت‌ها در فرودگاه باشد. همکاری مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های پروازی و واحدهای خدماتی، ضامن پایداری و امنیت پروازها خواهد بود.

مدیر عملیات عمومی خارگ همچنین بر لزوم نوسازی تجهیزات و استفاده از ظرفیت‌های بومی در توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی تأکید کرد و گفت: هدف ما ایجاد محیطی ایمن، منظم و پاسخگو به نیازهای مسافران و شرکت‌های فعال در جزیره است.