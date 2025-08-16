محمدرضا دشتیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه تفکیک و بازسازی سالنهای ورودی و خروجی فرودگاه شهدای خارگ تاکنون ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و فاز نخست آنکه شامل بازسازی و تفکیک سالن ورودی است، به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به جایگاه فرودگاه خارگ در شبکه حمل و نقل استان افزود: این فرودگاه با توجه به موقعیت جزیره و نقش آن در پشتیبانی از فعالیتهای نفتی، انتقال کارکنان خدوم شیفتی صنعت نفت، جابهجایی مسافران شریف بومی و انجام پروازهای امدادی و اضطراری، شاهرگ ارتباطی جزیره به شمار میرود و ارتقای زیرساختهای آن مستقیماً بر کیفیت زندگی شهروندان و استمرار خدماترسانی اثرگذار است.
دشتیزاده ادامه داد: فاز دوم این پروژه مربوط به بازسازی سالن خروجی فرودگاه است که با جدیت در حال پیگیری میباشد. فاز سوم نیز که اجرای آن نیازمند تأمین اعتبار است، شامل محوطهسازی و ایجاد راههای دسترسی به فرودگاه خواهد بود تا ضمن ساماندهی تردد، ایمنی و سهولت دسترسی مسافران افزایش یابد.
مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: تجهیزات و ملزومات مورد نیاز سالنها نیز بهزودی تأمین اعتبار و خریداری خواهد شد تا استاندارد خدمات فرودگاهی ارتقا پیدا کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: روند توسعه زیرساختهای عمومی به منظور افزایش رفاه شهروندان در دستور کار قرار دارد و کارکنان خدوم عملیات عمومی بهصورت مستمر برای ارائه خدمت شایسته به مردم تلاش میکنند.
