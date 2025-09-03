محمدرضا دشتی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فاز دوم پروژه بازسازی سالن‌های فرودگاه خارگ با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به مسافران و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی جزیره آغاز شده است.

وی افزود: در این مرحله بازسازی، نوسازی تجهیزات داخلی، بهسازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، بهبود خدمات رفاهی و افزایش ظرفیت پذیرش مسافر در دستور کار قرار دارد تا شرایط سفر برای ساکنان و کارکنان صنعت نفت و سایر مسافران تسهیل شود.

مدیر عملیات عمومی خارگ با اشاره به شرایط خاص این جزیره بیان کرد: خارگ به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش ویژه در صادرات نفت کشور، جزیره‌ای استراتژیک محسوب می‌شود و بخش مهمی از ترددها به‌وسیله فرودگاه انجام می‌گیرد. به همین دلیل ارتقای زیرساخت‌های فرودگاهی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

دشتی‌زاده خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌های دسترسی به جزیره و وابستگی حمل‌ونقل هوایی در شرایط خاص جوی و عملیاتی، فرودگاه خارگ نقشی حیاتی در تأمین نیازهای مردم و پشتیبانی از صنعت نفت ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که با اجرای این پروژه، سطح خدمات فرودگاه خارگ هم‌راستا با استانداردهای ملی ارتقا یابد و شرایطی فراهم شود تا مسافران در فضایی امن، مناسب و مجهز از خدمات بهره‌مند شوند.

مدیر عملیات عمومی خارگ در پایان گفت: تکمیل این پروژه علاوه بر بهبود رفاه عمومی، نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های پشتیبانی از صنعت نفت و توسعه خدمات حمل‌ونقل هوایی در این جزیره راهبردی خواهد داشت.