محمدرضا دشتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اتمام عملیات پاکسازی و لایروبی همه کانال‌های دفع آب‌های سطحی در ناحیه خدماتی این مدیریت خبر داد.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای آمادگی برای فصل بارندگی انجام شده است، اظهار داشت: تمامی کانال‌ها و مسیرهای دفع آب‌های سطحی در ناحیه خدماتی مدیریت عملیات عمومی، از جمله محدوده ناحیه سازمانی، فرودگاه، ادارات و ارگان‌ها به طور کامل پاکسازی و لایروبی شدند.

دشتی‌زاده افزود: با توجه به موقعیت خاص جزیره خارگ و اهمیت عملکرد مناسب شبکه‌های دفع آب‌های سطحی در زمان بارندگی، نیروهای عملیاتی این مدیریت با بسیج تجهیزات و امکانات، عملیات پاکسازی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان رساندند.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان واحد خدمات شهری و همکاری سایر ارگان‌ها، تصریح کرد: هدف ما حفظ ایمنی، بهداشت محیط و جلوگیری از آب‌گرفتگی در معابر و مناطق حساس جزیره است.