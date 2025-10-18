به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ روز جمعه (۲۵ مهر) بار دیگر مدعی شد که هند با هدف افزایش فشار بر مسکو برای پایان دادن به تنشها با اوکراین، خرید نفت خام از روسیه را متوقف خواهد کرد.
وی افزود: این اقدام بخشی از تلاشهای واشینگتن برای کاهش درآمدهای انرژی روسیه و تسریع روند مذاکرات صلح است.
اوایل هفته، ترامپ گفته بود که نارندرا مودی، نخستوزیر هند، در گفتوگویی به وی اطمینان داده است که دهلینو خرید نفت از روسیه را متوقف خواهد کرد.
این اظهارات با واکنش وزارت امور خارجه هند روبهرو شد و اعلام کرد از هیچ مکالمهای بین سران دهلینو و واشینگتن در روز ملاقات اطلاعی ندارد.
