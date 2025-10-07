طوفانی که به جهان رسید

به گطزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: این رویداد، به‌ویژه از منظر دکتر نواف التکروری، رییس اتحادیه علمای فلسطینی مقیم خارج، به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ مبارزات فلسطین و بیداری وجدان جهانی تلقی می‌شود.

فروپاشی اسطوره «شکست‌ناپذیری» رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی سال‌ها با تبلیغات گسترده، خود را به‌عنوان قدرت نظامی و اطلاعاتی بی‌رقیب معرفی کرده بود. اما «طوفان الاقصی» این اسطوره را درهم شکست. نیروهای مقاومت فلسطین، به‌ویژه تیپ شهدای الاقصی، با نفوذ به عمق مناطق اشغالی، پایگاه‌های نظامی را تصرف و سربازان را اسیر کردند. این شکست، نه تنها نظامی، بلکه روانی و ایدئولوژیک بود و برای نخستین بار از سال ۱۹۴۸، رژیم صهیونیستی را در برابر چشمان جهانیان تحقیر کرد.

نسل‌کشی یا وحشت؟

واکنش رژیم به این شکست، جنگی بی‌رحمانه علیه غزه بود که تاکنون بیش از ۴۵ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۱۰۰ هزار نفر را مجروح یا آواره کرده است. اما این جنایات، نشانه قدرت نیست؛ بلکه برآمده از وحشت عمیق و وجودی است. هر بمباران، هر حمله به بیمارستان یا مدرسه، تلاشی مذبوحانه برای بازسازی تصویری است که «طوفان الاقصی» برای همیشه نابود کرد.

بیداری وجدان جهانی

«طوفان الاقصی» مرزهای جغرافیایی را درنوردید و موجی عظیم از آگاهی جهانی برانگیخت. از خیابان‌های لندن و نیویورک تا مادرید و جاکارتا، میلیون‌ها نفر در تظاهرات بی‌سابقه‌ای برخاستند و علیه دوگانگی غرب و حمایت بی‌قیدوشرط آن از جنایات جنگی، اعتراض کردند. دموکراسی‌هایی که از «حقوق بشر» دم می‌زنند، اما سلاح برای کشتار کودکان تامین می‌کنند، ریاکاری‌شان را به نمایش گذاشتند.

مرگ پروژه عادی‌سازی

پیش از اکتبر ۲۰۲۳، برخی حکومت‌های عربی در مسیر عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی گام برمی‌داشتند. اما «طوفان الاقصی» این پروژه را به‌کلی منسوخ و بی‌اعتبار کرد. امروز، هر رهبری که به فکر سازش با اشغالگران باشد، در برابر ملت خویش شرمنده و منزوی است. افکار عمومی در جهان اسلام – و فراتر از آن – به‌وضوح فریاد زده: فلسطین، آرمانی فروختنی نیست.

صلح یا استعمار مدرن؟

طرح‌های اخیر پیشنهادی، مانند آنچه از سوی ترامپ و نتانیاهو مطرح شده، نه صلح واقعی، بلکه نسخه‌ای مدرن از توافق سایکس-پیکو است: ابزاری برای تثبیت اشغال تحت پوشش «ثبات منطقه‌ای». هر توافقی که بدون حضور و رضایت مجاهدان میدان و مردم فلسطین صورت گیرد، نه‌تنها نامشروع، بلکه خیانتی آشکار به خون شهداست.

میراثی جاودانه

دو سال پس از «طوفان الاقصی»، مبارزه فلسطین دیگر یک مسئله محلی نیست؛ به قطب‌نمایی اخلاقی برای جهان اسلام و فراتر از آن تبدیل شده و جبهه مقاومت را از یمن تا لبنان و از اندونزی تا آفریقای جنوبی، گسترش داده است. استقامت غزه، جوانان جهان را به چالش کشیده و جنبش‌های ضداستعماری را از نو زنده کرده است. «طوفان الاقصی» نه پایان جنگ، بلکه آغاز پایان اشغال بود. این رویداد تاریخی اثبات کرد که عدالت هرچند با تاخیر، سرانجام پیروز خواهد شد؛ نه با سکوت، بلکه با صدای رسای مقاومت و پایداری.