خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، الناز رحمت نژاد: رژیم صهیونیستی ده‌ها سال تصویری از برتری نظامی، اشراف اطلاعاتی و کنترل بی‌چون‌وچرایی برای خود ترسیم کرده بود. عملیات طوفان الاقصی این تصویر را تنها در یک صبحگاه از هم پاشید. این طوفان، قدرت دشمن را به‌طور بازگشت‌ناپذیری درهم شکست. رژیم اسرائیل در برابر جهانیان تحقیر شد.

این عملیات آنچه را که پنهان بود آشکار کرد؛ تخریب بیمارستان‌ها، مدارس و مساجد؛ قتل‌عام کودکان و زنان و دورویی کسانی که ادعای دفاع از حقوق بشر را دارند. همه این جنایات برای جهانیان نمایان شد. توانایی مقاومت در نفوذ به مناطق تحت کنترل اسرائیل، تصرف پایگاه‌های نظامی و به اسارت گرفتن نیروهای اسرائیلی، ضربه‌ای روانی و استراتژیک به اشغالگران وارد کرد که از سال ۱۹۴۸ بی‌سابقه بود.

در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، با «ناصر ابوشریف» نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران در به گفتگو پرداختیم که مشروح آن در ادامه می آید؛

با گذشت دو سال از عملیات طوفان‌الاقصی، این رویداد در تاریخ مقاومت فلسطین چگونه ارزیابی می‌شود؟

عملیات طوفان الاقصی یک نقطه عطف بود، به این دلیل که معادله «برتری مطلق» اسرائیل را شکست و موضوع فلسطین را در رأس توجهات افکار عمومی جهان قرار داد. از این رو، قاعده بازی «بازدارندگی متقابل» است؛ دشمن توان آسیب‌زنی دارد اما از پایان دادن عاجز است و هزینه داخلی ـ خارجیِ تهاجم برایش جهشی شده است.

با توجه به اقدامات مردمی و خودجوش جهانی در حمایت از مردم فلسطین مانند عزیمت کشتی های «مادلین»، «حنظله» و «صمود» به سمت غزه، پیام عملیات طوفان الاقصی برای امت اسلامی و ملت‌های آزادی‌خواه چیست؟

اقدامات خودجوش و مردمی جهانی این‌چنینی دو پیام دارند؛ یک پیام خطاب به فلسطینیان است که از قدس و سرزمین فلسطین دفاع می کنند. پیام دیگر به جهانیان بوده و آن، این است که از ظلم رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین به ستوه آمده و برای شکستن محاصره نوار غزه تلاش می‌کنند.

محور مقاومت اکنون چه جایگاهی دارد و اولویت‌های پساجنگ آن چیست؟

محور مقاومت اکنون در سطح هماهنگیِ بالاتر و بازدارندگیِ به‌هم‌پیوسته تر ایستاده است. تثبیت آتش‌بس و حمایت از غیرنظامیان، متحدسازی مسیر سیاسی فلسطینی، توسعه بازدارندگی هوشمند و تسریع پیگیری حقوقی ـ دیپلماتیک جنایات اسرائیل برای محور مقاومت از اولویت برخوردار است.

طوفان‌الاقصی چه اثری بر جامعه صهیونیستی و آینده کابینه نتانیاهو گذاشت؟

طوفان الاقصی شکاف‌های ساختاری مثل بحران بی اعتمادی به نهادهای امنیتی اسرائیل و همچنین فرسایش اقتصادی این رژیم را آشکار کرد. حتی اگر کابینه فعلی نتانیاهو موقتاً بماند، افق راهبردی آن تنگ و پرهزینه است.

فرهنگ مقاومت در نسل جدید فلسطینی ها چگونه گسترش یافته است؟

«مقاومت عملی» به هنجار تبدیل شده است؛ تحصیل زیر آتش، داوطلبی، کارآفرینی برای بقا، و تولید محتوا به چند زبان، فرهنگ مقاومت در نسل جدید فلسطینی ها است. مقاومت از شعار به «سبک زندگی» تبدیل شده است.

آیا طوفان‌الاقصی زمینه شکل‌گیری جبهه جهانی علیه سیاست‌های اشغالگرایانه تل‌آویو را فراهم کرد؟

بله؛ نه تنها جبهه نظامی، بلکه شبکه‌ای چندسطحی از فشار اخلاقی و حقوقی علیه اسرائیل را به وجود آورد؛ گسترشِ به‌رسمیت‌شناختنِ دولت فلسطین، اعمال محدودیت‌های تسلیحاتی علیه اسرائیل، افزایش پرونده‌های بین‌المللی و تشدید موج‌ تحریم ها علیه صهیونیستها، مصادیقی از شبکه چند سطحی اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی است.

واکنش‌های جهانی به‌ویژه مواضع دولت‌های غربی چه معنایی برای آینده نظم جهانی دارد؟

بعد از ۷ اکتبر شکاف میان دولت‌ها و افکار عمومی عمیق شده است. پیام عملی این است که «قانون بین‌المللی بشردوستانه» به اهرم هزینه‌ساز بدل می‌شود و انحصار روایتِ غربی رو به زوال است؛ به سمت «تکثر اخلاقی-حقوقی» می‌رویم که محاسبه اشغال را سنگین‌تر می‌کند.

این عملیات چه اثری بر شکل‌گیری و انسجام محور مقاومت در منطقه گذاشت؟

سطح اتصال میدانیِ جبهات بالاتر رفت، اما ریتم درگیری‌ها کنترل شد تا از جنگ تمام‌عیار پرهیز شود. در واقع، محور مقاومت انسجام کارکردی روشن‌تر و توان تحمیلِ هزینه‌های مستمر بر اسرائیل را افزایش داد.

طوفان‌الاقصی چه تغییری در معادله بازدارندگی ایجاد کرد؟

طوفان الاقصی بازدارندگیِ یک‌سویه اسرائیل را به «بازدارندگیِ متقابلِ نسبی» تبدیل کرد؛ هر تهاجم وسیع با هزینه در عمق و انزوای فزاینده سیاسی همراه است بی‌آنکه از توان آسیب‌زنیِ دشمن غفلت شود.