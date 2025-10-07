  1. بین الملل
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲

تظاهرات مردم چک برای همبستگی با فلسطین و کاروان صمود+فیلم

شهروندان جمهوری چک در شب انتخابات، برای اعلام همبستگی با فلسطین و ناوگان جهانی «صمود» به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «کانال تلگرامی منتسب به کاروان صمود»، دوشنبه شب هم‌زمان با شب انتخابات جمهوری چک، ۱۰۰ فعال در مرکز پراگ گرد آمدند و به‌مدت بیش از دو ساعت خیابان‌های شهر را در همبستگی با فلسطین و کاروان جهانی صمود بستند.

۴۰ نفر حتی پس از حضور پلیس نیز بر روی ریل‌های تراموا ماندند؛ ۱۷ نفر دستگیر شده و تا دیر وقت شب در کلانتری بازداشت ماندند.

در پی توقیف کشتی‌های کاروان «الصمود» و بازداشت فعالان حاضر در این کشتی‌ها توسط رژیم صهیونیستی، ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف جهان به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود به اقدامات این رژیم را نشان دهند.

کاروان جهانی «صمود» متشکل از بیش از ۵۰ کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باریکه، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتی‌های دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند.

