تظاهرات بزرگ همبستگی با غزه در ترکیه + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، هزاران نفر از شهروندان ترکیه‌ای با برگزاری تظاهرات در شهر قونیه، بر حمایت خود از مردم غزه تاکید کردند.

طی روزهای گذشته نیز دهها هزار نفر از مردم ترکیه در شهرهای مختلف این کشور در حمایت از مردم غزه و در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی به خیابانها آمدند.

مردم در شهرهای آنکارا، استانبول و ازمیر به خیابانها آمدند و شعارهایی در حمایت از غزه از جمله اینکه «غزه مقاوم است و مقاومت خواهد کرد»، «حماس سر خم نمی کند، غزه شکست نمی خورد» و «مردم فلسطین تنها نیستند» سر دادند.

علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه در این باره اعلام کرد که در آنکارا بیش از 300 هزار نفر در حمایت از غزه به خیابانها آمدند.