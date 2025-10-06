حماس: ناوگان «صمود» سندی جدید از وحشیگری رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که آنچه فعالان ناوگان «صمود» در معرض آن قرار گرفتند، سندی تازه از وحشیگری رژیم صهیونیستی است.

در بیانیه حماس آمده است: شهادت‌های هولناک فعالان ناوگان صمود، اسناد جدیدی از سطح وحشیگری رژیم اشغالگر محسوب می شود و نقض مکرر و آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی توسط این رژیم را افشا می‌کند. اشغالگران هنگام ربودن سرنشینان ناوگان صمود در آب‌های بین المللی و پس از آن، مرتکب اقداماتی شدند که نقض آشکار حقوق بشر محسوب می شود.

جنبش حماس تأکید کرد: ما از همه کشورهای مربوطه و سازمان‌های حقوق بشری و بشردوستانه می‌خواهیم که این شهادت‌های وحشتناک را مستندسازی کنند.

این جنبش همچنین اقدام فوری برای پیگرد قانونی رژیم اشغالگر و سرکردگان آن را در دادگاه کیفری بین‌المللی و دادگاه‌های ذیصلاح خواستار شد و تصریح کرد: پیگرد این جنایات، دفاع از ارزش های انسانی، گامی در جهت تحقق عدالت برای ملت محاصره شده و مقاوم فلسطین است که همچنان با گرسنگی و نسل کشی روبه رو است.