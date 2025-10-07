سرکوب شدید تظاهرات همبستگی با غزه در سوئیس+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس فلسطین، صدها تن از شهروندان سوئیسی سه شنبه شب برای اعلام همبستگی با مردم غزه در خیابانهای ژنو تظاهرات کردند.
بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس سوئیس این تظاهرات را به طرز وحشیانهای سرکوب کردند.
در پی توقیف کشتیهای کاروان «الصمود» و بازداشت فعالان حاضر در این کشتیها توسط رژیم صهیونیستی و تداوم حملات اسرائیل به غزه، دهها هزار نفر در شهرهای مختلف جهان به خیابانها آمدند تا اعتراض خود به اقدامات این رژیم را نشان دهند.
کاروان جهانی «صمود» متشکل از بیش از ۵۰ کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باریکه، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتیهای دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند.
