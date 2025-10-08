طلای جهانی از ۴۰۰۰ دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، قیمت هر اونس طلا در معاملات امروز با رشد ۰.۷۴ درصدی به ۴۰۰۳ دلار و ۳۰ سنت رسید و رکورد تازه‌ای را ثبت کرد. این جهش قیمت در شرایطی رخ داد که سرمایه‌گذاران سراسر جهان به دنبال پشتوانه‌ای ایمن برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی هستند.

در بازار کامکس نیویورک، معاملات آتی طلا نیز با افزایش ۰.۷۳ درصدی به ۴۰۳۳ دلار و ۸۰ سنت رسید. تحلیلگران معتقدند اگر روند فعلی ادامه یابد، امکان صعود قیمت طلا تا سطح ۵۰۰۰ دلار در ماه‌های آینده وجود دارد.

طلا همواره در دوران بحران و نوسانات شدید، به‌عنوان ذخیره‌ای مطمئن و پوشش‌دهنده ریسک عمل کرده است. قیمت این فلز گران‌بها از ابتدای سال جاری میلادی ۵۲ درصد رشد داشته؛ در حالی که در سال ۲۰۲۴ افزایش ۲۷ درصدی را تجربه کرده بود. موج خرید بانک‌های مرکزی، ورود سرمایه‌های کلان به صندوق‌های ETF با پشتوانه طلا، ضعف ارزش دلار و تنوع‌بخشی ذخایر ارزی کشورها، از عوامل اساسی این روند محسوب می‌شوند.

انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا در نشست ماه جاری نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش دهد و در دسامبر نیز کاهش مشابهی اعمال کند. این پیش‌بینی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که تعطیلی دولت آمریکا که اکنون وارد هشتمین روز خود شده، انتشار شاخص‌های اقتصادی رسمی را به تعویق انداخته و فعالان بازار را به استفاده از داده‌های غیررسمی واداشته است.

بی‌ثباتی‌های سیاسی در فرانسه و ژاپن، در کنار ادامه جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را تقویت کرده است. با وجود احتمال توقف روند صعودی در صورت برقراری آتش‌بس‌های پایدار، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که محرک‌های بنیادین—بدهی عظیم دولت‌ها، ضعف دلار و فشارهای تورمی—در میان‌مدت باقی خواهند ماند.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با رشد ۱.۴۷ درصدی به ۴۸ دلار و ۲۲ سنت و پلاتین با افزایش ۲.۰۴ درصدی به ۱۶۶۱ دلار و ۳۴ سنت رسید.