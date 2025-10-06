طلا از مرز ۳۹۰۰ دلار گذشت؛ رکورد تاریخی در پی تعطیلی دولت آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در نخستین ساعات معاملات روز دوشنبه برای اولین‌بار از مرز ۳۹۰۰ دلار گذشت. افزایش تقاضا برای این فلز به‌عنوان پشتوانه ایمن، در پی ادامه تعطیلی دولت آمریکا و انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، از مهم‌ترین عوامل روند صعودی قیمت محسوب می‌شود.

امروز هر اونس طلا با ۰.۹۲ درصد رشد به ۳۹۲۱ دلار و ۴۷ سنت رسید و معاملات آتی در بازار کامکس نیویورک نیز با افزایش ۰.۹۳ درصدی به ۳۹۴۵ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.

تضعیف ارزش ین ژاپن پس از انتخابات حزب لیبرال دموکرات، بخشی از سرمایه‌گذاران را از یکی از دارایی‌های امن محروم کرد و موجب شد طلا از این شرایط سود ببرد.

ادامه تعطیلی دولت آمریکا سایه بی‌ثباتی بر اقتصاد این کشور را سنگین‌تر کرده و نگرانی‌ها درباره تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی را افزایش داده است. در چنین فضایی، فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره را در ماه جاری دوباره کاهش خواهد داد، امری که به نفع طلا است.

بر اساس داده‌ها، ارزش ین در برابر دلار بیشترین افت ۵ ماه اخیر را داشته و این تغییر، سرمایه‌گذاران را بیشتر به سمت طلا سوق داده است. در عین حال، یکی از مقامات ارشد کاخ سفید هشدار داده که در صورت نتیجه‌ندادن مذاکرات با دموکرات‌ها، اخراج گسترده کارکنان فدرال آغاز خواهد شد.

طلا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۴۹ درصد رشد قیمت داشته، در حالی که رشد سال گذشته آن ۲۷ درصد بود. خرید گسترده بانک‌های مرکزی، افزایش تقاضا برای صندوق‌های ETF با پشتوانه طلا، ضعف دلار و تشدید تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی از عوامل این جهش بوده است. کاهش ۲۵ واحد مبنای نرخ بهره در ماه گذشته توسط فدرال رزرو و وعده تداوم این روند نیز حمایت بیشتری از قیمت‌ها ایجاد کرده است.

ماه مارس امسال طلا برای نخستین‌بار از مرز ۳۰۰۰ دلار گذشت و در میانه سپتامبر رکورد ۳۷۰۰ دلار را شکست. روند صعودی اخیر امیدواری سرمایه‌گذاران به ادامه رکوردشکنی‌ها را تقویت کرده است.

در میان فلزات گران‌بها، قیمت نقره با رشد ۰.۴۵ درصدی به ۴۸ دلار و ۱۹ سنت و پلاتین با افزایش ۱.۳۷ درصدی به ۱۶۲۷ دلار رسید.

بازار جهانی طلا به‌طور سنتی تحت‌تأثیر نرخ‌های بهره، شاخص دلار و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارد. در دهه‌های اخیر، هر زمان بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی یا فشار بر ارزهای بزرگ بیشتر شده، طلا به‌عنوان یک سرمایه امن مورد توجه قرار گرفته است. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸، همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ‌های منطقه‌ای نشان داده که کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی، بستر رشد چشمگیر قیمت طلا را فراهم می‌سازد. رکوردشکنی‌های سال ۲۰۲۵ نیز ادامه همین الگوی تاریخی محسوب می‌شود.