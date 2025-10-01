رکورد تاریخی ۳۸۶۳ دلاری طلا با تشدید ریسک تعطیلی دولت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت هر اونس طلا امروز با رشد ۰.۱۱ درصدی به ۳۸۶۳ دلار و ۲۶ سنت صعود کرد. معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با افزایش ۰.۴۶ درصدی به ۳۸۹۱ دلار رسید. افت شاخص دلار به پایین‌ترین سطح یک هفته اخیر، خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر کرده است.

تحلیلگران می‌گویند نگرانی از ضعف دلار، بحران سیاسی و احتمال تعطیلی دولت آمریکا، همراه با بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی، به نفع بازار طلا عمل کرده است. داده‌های اقتصادی اخیر آمریکا حاکی از رشد اشتغال در ماه اوت اما کاهش روند استخدام بوده که انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش داده است.

بر اساس ارزیابی فعالان بازار، احتمال ۹۷ درصدی وجود دارد که فدرال رزرو در ماه جاری نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش دهد و ۷۶ درصد هم از کاهش مجدد در دسامبر سخن می‌گویند. طلا به عنوان پشتوانه ایمن در دوره‌های بی‌ثباتی، در شرایط نرخ پایین بهره عملکرد مطلوبی دارد و بهای آن از ابتدای سال جاری بیش از ۴۷ درصد رشد داشته است.

در بازار سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۱.۵۹ درصد افزایش به ۴۷ دلار و ۳۸ سنت و پلاتین با افت ۰.۲۱ درصدی به ۱۵۷۲ دلار و ۴ سنت رسید.

قیمت طلا در سال‌های اخیر به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو، نوسانات شاخص دلار و تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار داشته است. در بحران‌های مالی یا سیاسی، تقاضا برای طلا به‌عنوان «پناهگاه امن» افزایش یافته و این فلز گران‌بها بارها رکوردهای تاریخی را شکسته است. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و پاندمی کرونا نشان داد که کاهش نرخ‌های بهره و اجرای بسته‌های محرک اقتصادی می‌تواند موجی از رشد بهای طلا را به‌دنبال داشته باشد. شرایط کنونی نیز با هم‌زمانی ضعف دلار، نگرانی‌های بودجه‌ای آمریکا و ناآرامی‌های جهانی، مشابه سناریوهای گذشته است که موجب جهش‌های شدید قیمت این فلز شد.