خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - معصومه مجدم: خوزستان، سرزمین نخل و نهر، جایی که گرمای آفتابش بر شانه‌های مردم سخت‌کوشش می‌تابد، سال‌هاست شاهد حضور مردان و زنانی است که از جنس ایثار و خدمت‌ هستند. آن‌ها نه برای مزد و مقام که برای التیام زخم‌های فراموش‌شده مردم مناطق محروم، چفیه بر گردن و لبخند بر لب، راهی روستاها و شهرهای دورافتاده می‌شوند. گروه‌های جهادی، این فرزندان انقلاب در کوچه‌های خاکی و بیمارستان‌های کوچک، امید را تزریق می‌کنند و نشان می‌دهند که معنای واقعی خدمت، حضور بی‌ادعا در کنار مردم است. در خوزستان، هر اردوی جهادی به مثابه نسیمی است که بر آلام دیرینه مردم می‌وزد و آنان را به زندگی دوباره امیدوار می‌سازد.

در روزهایی که محرومیت در گوشه‌گوشه این استان پهناور رخ می‌نمایاند، حضور قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها بار دیگر جان تازه‌ای به مفهوم همدلی بخشیده است. درمانگاه‌هایی که در دل گرما برپا می‌شوند، پزشکانی که شب تا صبح پای کار می‌مانند و جوانانی که به جای تعطیلات، سفر خود را وقف خدمت می‌کنند، همگی حلقه‌هایی از زنجیره‌ی خدمت‌اند که این روزها در خوزستان با قوتی بی‌نظیر در حال درخشش است.

در این میان، قرارگاه جهادی «نسل سومی‌ها» در روزهای اخیر یکی از گسترده‌ترین اردوهای خدمات پزشکی خود را در استان خوزستان برگزار کرد. این قرارگاه که متشکل از نیروهای متخصص، دانشجویان و پزشکان داوطلب است، با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان به مناطق کم‌برخوردار، درمانگاه‌های ثابت و سیاری را در شهرهای مختلف برپا کرد و توانست هزاران نفر از مردم این استان را از خدمات تخصصی و جراحی بهره‌مند سازد.

راه اندازی درمانگاه های ثابت و سیار

سالار کاویانی، مسئول قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این اقدامات گفت: این قرارگاه درمانگاه‌های ثابت و سیار را در شهرهای مختلف استان برپا کرد که در زمینه ویزیت رایگان، جراحی و دندانپزشکی ارائه خدمت کردند. اقدامات جراحی و ویزیت‌های تخصصی در دزفول انجام شد و در راستای شناسایی بیماران نیازمند به جراحی‌های مختلف اعم از جراحی‌های چشم، مفصل، ای‌ان‌تی، فک و صورت و... حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر ویزیت شدند.

وی افزود: در این طرح، ۶۰ آندوسکوپی و کلونوسکوپی در بیمارستان دزفول انجام شد. خدمات دندانپزشکی نیز در شهرهای شادگان، کوت‌عبدالله، آبادان، خرمشهر، گتوند، شهیون، دزفول، سردشت، آغاجاری، امیدیه، شوشتر و شوش پوشش داده شد. همچنین داروی رایگان نیز به بیماران اهدا شد.

کاویانی با اشاره به خدمات جراحی ارائه‌شده ادامه داد: عمل تعویض مفصل برای حدود ۳۵ بیمار انجام شد و ۱۵۰ جراحی چشم از جمله آب مروارید نیز صورت گرفت. با وجود کاستی‌هایی در برخی زیرساخت‌ها، به خصوص در مناطق محروم، خستگی برای ما مفهومی نداشت و در نهایت کار با همکاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول، راهنمایی و پشتیبانی ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و حمایت‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.

این گفته‌ها تنها بخشی از روایت خدمت در دل خوزستان است. روایت جوانانی که با وجود گرمای طاقت‌فرسای جنوب، بار دیگر نشان دادند که روحیه جهادی در این سرزمین زنده است.

حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص

در عین حال علیرضا پاک‌نژاد، مسئول اجرایی و جانشین قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این اردو اظهار کرد: اردوی جهادی قرارگاه نسل سومی‌ها با حضور ۱۲۵ دندانپزشک، ۷۰ متخصص و فوق تخصص و ۵۰ کادر اجرایی در شهرهای مختلف خوزستان برگزار شد. در بیمارستان سینا شهرستان کارون، ویزیت‌های اطفال، گوارش، داخلی، ای‌ان‌تی و... صورت گرفت.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم افزود: با توجه به مراجعه بالا برای دریافت خدمات پزشکی، خدمات خوبی ارائه شد و امیدوار هستیم بتوانیم مجدد در این استان خدمات بهتر و گسترده‌تری ارائه دهیم. البته مردم خوزستان را مجدد برای دریافت خدمات در برنامه‌های خود قرار خواهیم داد.

پاک‌نژاد درباره برنامه‌های آینده قرارگاه گفت: همچنین در استان‌های محروم دیگر ارائه خدمت خواهیم داشت. پس از بازگشت، شناسایی استان‌ها را در دستور کار قرار می‌دهیم و استان‌های لرستان، هرمزگان و حتی خوزستان در لیست خواهند بود تا بتوانیم بهمن یا اسفندماه اردوی دیگری را برگزار کنیم.

وی مدیریت تجهیزات و چالش‌های لجستیکی را از سختی‌های این اردو دانست و افزود: مدیریت تجهیزات، جابجایی و نوسان قیمت یکی از چالش‌های پیش رو بود. امیدواریم بتوانیم در اردوهای بعدی زیرساخت‌های بهتری را فراهم کنیم. در این مسیر مدیرعامل نفت و گاز آغاجاری، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نفت، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و مدیرکل وزارت نیرو همکاری داشته‌اند که قدردان آن‌ها هستیم.

پاک‌نژاد همچنین با اشاره به روحیه داوطلبانه این حرکت گفت: برپایی این قرارگاه و اردوی جهادی، یک اردوی گسترده بود که داوطلبانه انجام شد و فراتر از انتظارمان پیش رفت. در واقع این اردو برای اشخاصی که ارائه خدمت کردند یک خودسازی به شمار می‌رفت، لذا به اساتید، متخصصان و حتی دانشجویان پیشنهاد می‌کنم که در این اردوها شرکت داشته و تجربه کسب کنند.

صحنه های فراموش نشدنی

گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد، حضور پرشور تیم‌های پزشکی در شهرستان‌هایی چون شادگان، آغاجاری، دزفول و خرمشهر، سبب شد بسیاری از بیماران که سال‌ها از مراجعه به پزشک بازمانده بودند، بار دیگر طعم سلامتی را بچشند. لبخند کودکان پس از درمان، اشک شوق مادران در هنگام دریافت داروی رایگان و خوش‌آمدگویی اهالی روستاها به تیم‌های جهادی، صحنه‌هایی فراموش‌نشدنی را رقم زد.

در برخی مناطق مانند شهیون و سردشت، نبود امکانات پایه درمانی موجب شده بود مردم برای دریافت خدمات ابتدایی به شهرهای دورتر سفر کنند اما حضور کاروان نسل سومی‌ها، فاصله‌ میان مردم و درمان را از میان برد. از سوی دیگر، همکاری میان دانشگاه‌های علوم پزشکی و نهادهای اجرایی، الگویی موفق از هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف در عرصه خدمت‌رسانی را به نمایش گذاشت.

در حین اجرای طرح، بسیاری از پزشکان داوطلب به صورت شبانه‌روزی فعالیت داشتند. برخی از آن‌ها تأکید کردند که حس رضایت در خدمت‌رسانی به مردم مناطق محروم، با هیچ پاداش مالی قابل قیاس نیست. یکی از دندانپزشکان جوان حاضر در اردو گفته بود: وقتی لبخند یک کودک پس از درمان دندانش را می‌بینی، تمام خستگی راه از بین می‌رود.

امروز، خوزستان بار دیگر شاهد پیوند علم و ایمان در قالب حرکت‌های جهادی است. همان‌گونه که جهادی ها روایت کردند، این حرکت تنها درمان بیماران نیست که التیام زخمی است که سال‌ها بر پیکره مناطق محروم نشسته بود. قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها نشان داد که می‌توان با همت جوانان مؤمن و متخصص، فاصله‌ها را پر کرد و لبخند را به چهره‌های فراموش‌شده بازگرداند.

اکنون در آستانه زمستان، نسیم همدلی همچنان در خوزستان می‌وزد و مردم چشم‌به‌راه بازگشت این کاروان‌های مهربانی‌اند. شاید آنچه در نگاه نخست «اردوی جهادی» نام دارد، در واقع تجلی عمیق‌ترین مفهوم انسانیت باشد؛ جایی که مرز میان داوطلب و درمانگر، میان خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده، در لبخند و دعا گم می‌شود. خوزستان، سرزمین غیرت و خون، این روزها شاهد طلوع دوباره مهر است؛ مهری که از دل نسل سومی‌ها برخاسته و بر پهنه ایران می‌تابد.