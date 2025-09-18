  1. استانها
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

بیمارستان صحرایی برای کمک به بیماران نیازمند در دزفول راه‌اندازی شد

اهواز ـ مسئول قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها از برپایی بیمارستان صحرایی در دزفول برای خدمت رسانی به محرومین خبر داد.

سالار کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برپایی بیمارستان صحرایی در دزفول بیان کرد: این بیمارستان با همکاری دکتر حیدری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر توکلی رئیس انشگاه علوم پزشکی ایران و مساعدت‌های دکتر کرمی رئیس علوم پزشکی تهران در قسمتی از بیمارستان دزفول برپا شده است.

مسئول قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها با بیان اینکه ایده و فکر قرارگاه جهادی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز شد، گفت: چندسال است این کار انجام می‌شود و برای چهارمین بار است که اردو با این گستردگی برپا می‌شود.

وی جامعه هدف خود برای ارائه خدمات را محرومین اعلام کرد و افزود: این اردو برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بخشی نیز برای اشخاصی که دانشگاه علوم پزشکی دزفول معرفی کند برپا شده است.

کاویانی گفت: در بخش جراحی‌های تعویض مفصل، چشم، زنان و زایمان، ای ان تی، ارتوپدی فک و صورت، داخلی، گوارش و ویزیت‌های داخلی که نیازمند دارو هستند از جمله ریه، عمومی و اطفال توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی خدمات انجام می‌شود.

مسئول قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها ادامه داد: همچنین در ۹ شهرستان محروم خوزستان تیم‌های دندانپزشکی مستقر می‌شوند که در دو یا سه درمانگاه تقسیم شده و اقداماتی از قبیل پرکردن، ترمیم و … انجام می‌دهند. در زمینه دهان، دندان و بهداشت نیز آموزش داده می‌شود.

وی با انتقاد از عدم همکاری مسئولان در خوزستان اظهار کرد: متأسفانه بیشتر ادارات خوزستان در این زمینه همکاری نکرده اند، البته مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان، نفت و گاز اروندان، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نفت، نفت و گاز مسجدسلیمان و آغاجاری همکاری داشته اند.

به گفته کاویانی، شهرهای مسجدسلیمان، گتوند، دزفول، سردشت، شهیون، آغاجاری، خرمشهر، آبادان، شوش و شوشتر تحت پوشش اردوی جهادی قرار می‌گیرند.

مسئول قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها هدف از برگزاری این برنامه را خدمت به محرومان اعلام کرد و افزود: هفت تا ۱۰ هزار خدمات دندان پزشکی، ۲۰ تا ۲۵ نفر تعویض مفصل و ۱۵۰ نفر جراحی چشم توسط ۲۵۰ نفر از اعضای کادر درمان دریافت می‌کنند.

