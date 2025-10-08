  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۳

اردوی جهادی درمانی در روستای صفی‌آباد جوانرود برگزار شد

کرمانشاه – قائم‌مقام کمیته امداد استان کرمانشاه از برگزاری اردوی جهادی درمانی در روستای صفی‌آباد جوانرود خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ارائه خدمات رایگان سلامت تا ۱۸ مهرماه ادامه دارد.

مهدی باوندپوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی جهادی درمانی روستای صفی‌آباد شهرستان جوانرود با هدف ارائه خدمات رایگان سلامت به ساکنان مناطق روستایی و کم‌برخوردار برگزار شده و تا روز ۱۸ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این اردوی درمانی با همت گروه جهادی شهید مهدی مولانیا و همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه از ۱۶ مهرماه آغاز شده و به مدت سه روز در حال برگزاری است. در این اردو خدمات تخصصی از جمله چشم‌پزشکی و مامایی به صورت رایگان در اختیار مددجویان و اهالی منطقه قرار می‌گیرد.

قائم‌مقام کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به استقبال گسترده مردم منطقه از این برنامه تصریح کرد: هدف از برگزاری چنین اردوهایی، تسهیل دسترسی خانواده‌های تحت حمایت و سایر ساکنان مناطق روستایی به خدمات درمانی باکیفیت و کاهش هزینه‌های سلامت است.

باوندپوری در پایان خاطرنشان کرد: کمیته امداد با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی و پزشکان داوطلب، اجرای برنامه‌های مشابه را در دیگر نقاط استان دنبال می‌کند تا ضمن ارتقای سلامت عمومی، زمینه خدمات‌رسانی عادلانه در مناطق محروم فراهم شود.

