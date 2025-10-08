  1. سیاست
  2. مجلس
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۳

بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار امروز مجلس 

بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار امروز مجلس 

نمایندگان مجلس امروز گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی را بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

تقاضای دوفوریت در مورد طرح استفساریه ماده(۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران

کد خبر 6615313
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها