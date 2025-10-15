بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار امروز مجلس 

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش، جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴) به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی