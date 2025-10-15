  1. سیاست
  2. مجلس
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۰

بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار امروز مجلس 

بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار امروز مجلس 

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی، در دستورکار امروز مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش، جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴) به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

کد خبر 6622699
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها