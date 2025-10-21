«یک دنیا، هزار رویا»؛ روایت صلح و دوستی از نگاه کودکان ۳ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باغ موزه قصر، نمایشگاه بینالمللی «یک دنیا، هزار رویا» با حضور آثار کودکان و نوجوانان ایران، کرهجنوبی و آلمان، رویدادی هنری است که با نمایش بیش از ۱۴۰ اثر، پیام صلح، همزیستی و احترام به تفاوتها را از زبان نسل آینده به جهانیان مخابره میکند.
این نمایشگاه با حضور سفیر کشور کره در ایران، روز جمعه ۲ آبان ساعت ۱۶ تا ۱۹ در نگارخانه ملک الشعرا بهار با هدف ترویج فرهنگ صلح، دوستی و گفتگو میان ملتها از مسیر هنر کودک و نوجوان آغاز به کار میکند.
در این رویداد ۸۱ اثر از کودکان و نوجوانان ایرانی، ۳۵ اثر از هنرمندان کرهای و ۲۵ اثر از آلمان به نمایش در میآید. آثار ارائهشده با تکنیکهای متنوع بر بوم و کاغذ خلق شدهاند و هر یک بازتابی از رؤیاها و تخیل خلاق نسل آینده درباره جهانی بدون مرز و سرشار از امید و تفاهم است.
این نمایشگاه به همت موسسه هنر پیشرو که تاکنون بیش از ۱۵۰ رویداد ملی و بینالمللی در سطح جهانی برگزار کرده است، با همکاری خانم اونها چانگ از کره جنوبی و خانم لوبا هالند از آلمان برپا میشود. همچنین، گروهی از مربیان و اساتید هنر از استانهای مختلف کشور در برگزاری این رویداد مشارکت داشتهاند که از جمله آنها میتوان به گلچین جاویددوست، مهسا کشاورزی (ملکآرا)، شهره فلاحزاده، مریم رحیمیپورفنایی، صنم نورعلیپوری و عبدالرضا رابطی و خانم افسانه حاجی مرادی به عنوان کیوریتورهای نمایشگاه اشاره کرد.
نمایشگاه «یک دنیا، هزار رویا» تلاش دارد با تکیه بر زبان جهانی هنر، پلی میان فرهنگها ایجاد کند و نشان دهد که رؤیاهای کودکان، فراتر از هر مرزی، آیندهای روشن و انسانی را ترسیم میکند. این رویداد نه تنها فرصتی برای نمایش استعدادهای نوظهور هنری است، بلکه بستری برای تقویت تعاملات فرهنگی و گسترش دیپلماسی هنری میان ملتها به شمار میرود.
این نمایشگاه طی روزهای آینده و تا ۸ آبان از ساعت ۱۰ تا ۱۹ پذیرای علاقهمندان، پژوهشگران حوزه هنر کودک و نوجوان و نمایندگان رسانههای داخلی و خارجی است.
