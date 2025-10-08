کاظمی: هفته ملی کودک با فعالیت های شاد در آستانه برگزار می شود

سیده زهرا کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامههای هفته ملی کودک از ۱۵ الی ۲۱ مهرماه برگزار میشود، اظهار کرد: برنامه های هفته ملی کودک با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» طراحی شدهاند.
رئیس کانون فکری و پرورشی کودکان و نوجوانان آستانه اشرفیه افرود:این برنامهها با حضور کودکان و نوجوانان در سنین مختلف و با مشارکت مدارس و اولیای گرامی اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به تنوع فعالیتها در این هفته گفت: برنامهها شامل قصهگویی، سفالگری، نقاشی، کاردستی، شعرخوانی، بازی و سرگرمی، نمایش فیلم و انیمیشن است که در فضایی شاد و آموزشی برگزار میشود.
کاظمی از برگزاری جشن ویژه نوجوانان پایههای اول و دوم ابتدایی در روزهای ۱۹ تا ۲۱ مهرماه خبرداد و اظهار کرد: این جشنها بهصورت همزمان در تمامی مراکز کانون پرورش فکری کشور برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد:در طول هفته ملی کودک، عضویت در مرکز کانون برای تمامی کودکان بهصورت رایگان انجام میشود تا فرصت بهرهمندی از خدمات فرهنگی و آموزشی برای همه کودکان فراهم گردد.
