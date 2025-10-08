به گزارش خبرنگار مهر، نقی زهی صبح چهارشنبه در آیین معارفه خود ضمن قدردانی از اعتماد مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید مقام عالی استان، گفت: خدمت در دستگاه کلیدی امور اقتصادی و دارایی افتخاری بزرگ است و امیدوارم با برنامهریزی منسجم و تعامل مؤثر، بتوانم پاسخگوی این اعتماد باشم.
تعامل با بخش خصوصی، راه عبور از چالشهای اقتصادی
وی با اشاره به نقش محوری وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعههای آن از جمله نظام بانکی، بیمه، امور مالیاتی و سرمایهگذاری افزود: در شرایط کنونی کشور، خروج از چالشهای اقتصادی و دستیابی به رونق پایدار بدون تعامل و حمایت از فعالان بخش خصوصی ممکن نیست. نگهداشت سرمایهگذاران موجود و تسهیل مسیر فعالیت اقتصادی آنان از اولویتهای اصلی ادارهکل خواهد بود.
زهی از تدوین برنامههای ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان در سه بازه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خبر داد و گفت: این برنامهها با محوریت تعامل با بخش خصوصی و همراستا با سیاستها و خطمشی اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، طراحی شده و پس از تأیید نهایی، اجرایی خواهد شد.
تمرکز بر رفع شکنندگی اقتصاد و تأمین مالی واحدها
وی در تشریح اولویتهای کاری خود اظهار داشت: در شرایطی که بسیاری از تحلیلها بر تابآوری اقتصادی متمرکز است، ما در استان بر کاهش شکنندگی اقتصادی تمرکز خواهیم کرد. هدف ما، شناسایی و مدیریت عوامل محیطی برای بهرهگیری حداکثری از فرصتها و عبور کمهزینه از تهدیدهای احتمالی است؛ این مسیر تنها با همکاری نخبگان دانشگاهی و مدیران اجرایی محقق میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی افزود: با توجه به اهمیت تأمین مالی، ایجاد و تقویت کمیته تأمین مالی در دستور کار قرار گرفته است تا در زمینه سرمایه در گردش و توسعه واحدهای تولیدی، فعالان اقتصادی را از مرحله آشنایی تا تحقق طرحها همراهی کنیم.
حرکت به سوی سرمایهگذاری هدفمند و اعتمادسازی اقتصادی
زهی از پیگیری برنامههای مرتبط با رفع مشکلات سرمایهگذاران و هماهنگی با طرح «سهشنبههای اقتصادی» استاندار آذربایجانشرقی خبر داد و گفت: در سالهای گذشته چندین همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری برگزار شده است، اما اکنون هدف ما عملیاتی کردن جذب هدفمند سرمایهگذار و تسهیل صدور مجوزها با وحدت راهبری و هماهنگی مقامات ارشد استان است.
وی در پایان تأکید کرد: اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری و اعتمادسازی نیاز دارد. بدون سرمایهگذاری، توسعه پایدار ممکن نخواهد بود و بدون اعتماد نیز سرمایهگذاری معنا ندارد. امیدوارم با همکاری و همدلی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، بتوانیم اعتماد عمومی را تقویت و مسیر توسعه استان را هموار سازیم.
