۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

سرمست: مقاومت فداکارانه نیروی انتظامی در جنگ ۱۲ روزه ستودنی است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی عملکرد نیروی انتظامی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مدیریت موفق شورای تأمین را نمونه ای درخشان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست صبح روز چهارشنبه ۱۶ مهر در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان، به مناسبت هفته نیروی انتظامی، با عرض تبریک این مناسبت، از خدمات و تلاش‌های بی‌وقفه تمامی کارکنان این نهاد امنیتی و انتظامی تقدیر کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی در بحران‌های مختلف، اظهار داشت: نیروهای انتظامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، فداکارانه مقاومت کرده و در صحنه‌های مختلف، همواره پای کار حاضر هستند.

سرمست نقش و همکاری نیروی انتظامی در اجرای مأموریت‌های شورای تأمین را بسیار کلیدی و مؤثر ارزیابی کرد و افزود: در انجام مأموریت‌های شورای تأمین که بیشترین همکاری و نقش بر عهده نیروی انتظامی بود، موفق عمل شده است.

وی افزود: ما در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، یکی از نمونه‌های موفق در مدیریت و برگزاری شورای تأمین بودیم.

وی افزود: پشتیبانی که در ایام جنگ تحمیلی از نیروی انتظامی به عمل آمد، نسبت به گذشته بهتر بوده و قابل قیاس نیست.

این دیدار به مناسبت هفته نیروی انتظامی و با هدف تقدیر از زحمات و خدمات این نیرو برگزار شد.

