مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌ شرقی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید با حضور استاندار آذربایجان شرقی و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران، مسئولان استانی روز چهارشنبه در سالن همایش های اتاق بازرگانی تبریز برگزار می شود.
همچنین فردا قرار است از خدمات واقف بهروزی، مدیرکل پیشین امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی قدردانی شود و نقی زهی رسماً مسئولیت این اداره کل را بر عهده گیرد.
نقی زهی که قرار است فردا به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی فعالیت خود را رسما آغاز کند به سال ۱۳۴۷ در تبریز دیده به جهان گشوده است.
وی دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت تطبیق و توسعه، کارشناسیارشد علوم اقتصادی و کارشناسی حسابداری است.
زهی در حوزه پژوهش، نویسنده، مؤلف و تدوینگر بیش از ۵۰ عنوان کتاب تخصصی در زمینههای حسابداری دولتی، مالیاتی، اقتصادی و قوانین و مقررات است و در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ بهعنوان پژوهشگر برتر استان مورد تجلیل قرار گرفته است.
از جمله سوابق علمی و فرهنگی او میتوان به تدریس در دانشگاه، مدیریت گروه رشته حسابداری، عضویت در انجمن اهل قلم ایران و انجمن حسابداری ایران، و همچنین مدیریت مسئول انتشارات پارلا و فصلنامه تخصصی «ذیحساب» اشاره کرد.
در حوزه اجرایی نیز، نقی زهی پیش از این سمتهای مهمی از جمله معاون نظارت مالی و رئیس خزانه آذربایجان شرقی، معاون اقتصادی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان (به مدت حدود ۱۰ سال)، رئیس هیئت ۲۵۱ مکرر مالیاتی استان و مدیر امور مالی و ذیحساب دستگاههای مختلفی همچون دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شرکت برق منطقهای آذربایجان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت توزیع نیروی برق تبریز را در کارنامه خود دارد.
وی همچنین کارشناس رسمی دادگستری در رشته سرمایهگذاری، بانک و بورس است.
