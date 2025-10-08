خواجه نائینی: انتخاب مدیران در وزارت اقتصاد مبتنی بر تخصص است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خواجه‌نائینی صبح چهارشنبه در آیین معارفه نقی‌زهی به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های بالای این استان در حوزه‌های تولید، صنعت و خدمات گفت: آذربایجان شرقی در شاخص‌های اقتصادی کشور همواره جایگاه ویژه‌ای داشته و جزو سه استان برتر از نظر عملکرد اقتصادی محسوب می‌شود. با این حال، تولید سرانه در استان هنوز جای ارتقا دارد و لازم است به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه فرایند انتصاب مدیران در وزارت امور اقتصادی و دارایی کاملاً تخصصی و ارزیابی‌محور است، افزود: در وزارت اقتصاد، انتصاب مدیران بر اساس بررسی‌های علمی، اخلاقی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد و برخلاف بسیاری از دستگاه‌ها، این وزارتخانه کمترین تغییرات سیاسی را در سطح مدیران استانی داشته است. طی پنج دوره تغییر وزیر، حدود ۶۰ درصد مدیران کل استانی بدون تغییر مانده‌اند، چرا که فرآیند انتخاب بر پایه صلاحیت‌های کارشناسی انجام می‌شود.

خواجه‌نائینی افزود: در این فرآیند، کمیته ارزیابی و انتصابات وزارتخانه پس از دریافت نظرات استانداران، نمایندگان و مدیران ارشد، گزینه‌های پیشنهادی را از نظر تخصص، تجربه و عملکرد بررسی می‌کند تا بهترین فرد برای هر استان انتخاب شود.

تأیید گزینه بومی و ادامه مسیر موفق اداره‌کل اقتصاد استان

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سوابق نقی‌زهی گفت: خوشبختانه آقای زهی از نیروهای بومی و باتجربه استان است و در حوزه‌های مختلف اجرایی، آموزشی و مدیریتی کارنامه قابل قبولی دارد. برآوردهای انجام‌شده و تأیید استاندار نشان می‌دهد که ایشان گزینه‌ای شایسته برای تداوم مسیر موفقیت اداره کل اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی هستند.

وی ضمن قدردانی از خدمات آقای بهروزی، مدیرکل پیشین، اظهار داشت: آذربایجان شرقی در سال‌های اخیر همواره جزو استان‌های پیشتاز در حوزه‌های مالی، کنترل سرمایه و عملکرد اقتصادی بوده و از مدیرکل جدید انتظار می‌رود این روند رو به رشد را با قوت ادامه دهند.

خواجه‌نائینی با اشاره به دستور جدید وزیر اقتصاد مبنی بر رتبه‌بندی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه در استان‌ها گفت: بر اساس این دستور، بانک‌ها، گمرکات و سایر نهادهای اقتصادی هر استان باید به صورت فصلی رتبه‌بندی و گزارش عملکرد آنها به وزارتخانه ارسال شود. این گزارش‌ها به ما کمک می‌کند تا بدانیم هر دستگاه در چه جایگاهی قرار دارد و روند بهبود یا افت عملکرد مدیران به‌صورت دقیق مشخص شود.

تشکیل ستاد توسعه منطقه‌ای و تمرکز بر مزیت‌های استانی

وی با اشاره به توافق اخیر رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد درباره تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای افزود: بر اساس این تصمیم، کشور به چند منطقه اقتصادی تقسیم شده و هر منطقه متشکل از چند استان موظف است با محوریت وزارت اقتصاد و همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، بر موضوعات کلیدی خود تمرکز کند. برای مثال، برخی مناطق مأموریت دارند در حوزه صنعت یا گردشگری تحولات جدی ایجاد کنند و نتایج اقدامات خود را به‌صورت منظم به دولت گزارش دهند.

معاون وزیر اقتصاد در پایان با قدردانی از تلاش‌های استاندار آذربایجان شرقی، مدیران دستگاه‌های نظارتی و فعالان اقتصادی استان گفت: از همه عزیزانی که در فرایند انتخاب و معرفی مدیرکل جدید همکاری کردند، سپاسگزارم. همچنین از مدیران اتاق بازرگانی تبریز، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین اتاق‌های کشور، بابت میزبانی این آیین تشکر ویژه دارم.