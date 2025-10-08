بزرگداشت هفته حافظ،با اجرای اپرای عروسکی و نمایش «لسان الغیب»در حافظیه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از اعلان (پوستر) هفته بزرگداشت حافظ شیرازی با حضور محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ حسینعلی امیری استاندار فارس؛ مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان و جمعی از استادان و پژوهشگران زبان و ادب فارسی، در تالار آیینه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در ابتدای این آیین با تأکید بر جایگاه والای حافظ شیرازی در سپهر ادبی و فرهنگی ایران و جهان گفت: حافظ شیرازی نهتنها نماد اندیشه و زیباییشناسی شعر فارسی است، بلکه میراث معنوی مشترک بشریت به شمار میآید. غزلهای او ترجمان عشق، معرفت و حقیقتاند و قرنهاست که در گستره زبانها و فرهنگهای مختلف طنینانداز شدهاند.
وی افزود: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از دوسال گذشته تا کنون با هدف احیای میراث عظیم مفاخر ایران، پیشنهاد برگزاری «هفته بزرگداشت» به جای «روز بزرگداشت»را ارائه کرد تا حق این بزرگان بیش از پیش ادا شود. بر همین اساس، آیینهای نکوداشت شخصیتهایی چون حافظ و سعدی و... به صورت رویدادهای ملی و بینالمللی و در طول یک هفته برگزار میشود.
شالویی خاطرنشان کرد: امسال نیز از ۱۸ تا ۲۵ مهرماه، هفته بزرگداشت حافظ شیرازی در داخل و خارج از کشور برگزار خواهد شد تا نام و پیام حافظ، این لسانالغیب ایرانزمین، بار دیگر در پهنه ملی و جهانی طنینانداز شود.
نقش انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در انسجام اجتماعی
استاندار فارس نیز در این آیین با تأکید بر ضرورت معرفی و الگوسازی از مفاخر ایران اسلامی گفت: انسان موجودی است که همواره نیازمند الگوست. در قرآن کریم نیز پیامبر اعظم(ص) به عنوان اسوه و الگوی انسانها معرفی شده است. در همه جوامع، بزرگان، اندیشمندان و مفاخر به عنوان الگوهای رفتاری و فکری معرفی میشوند و در کشور ما که از تاریخ و تمدنی کهن برخوردار است، شخصیتهای برجستهای پرورش یافتهاند که میتوانند برای نسلهای امروز و آینده الهامبخش باشند.
وی افزود: زندگی مفاخر ایران سرشار از نکات آموزنده و سازنده است. به عنوان نمونه در حیات علمی و اخلاقی بزرگانی چون علامه طباطبایی، علامه جعفری و دیگر اندیشمندان اسلامی، درسهای فراوانی نهفته است. مفاخر ما چه در دوران پیش از اسلام و چه پس از آن، حامل ارزشهای والایی بوده و هستند و هویت فرهنگی و تاریخی جامعه ایرانی را شکل دادهاند، چرا که جوامع با تاریخ خود زیست میکنند و بخش مهمی از این تاریخ را مفاخر هر ملت تشکیل میدهند.
امیری با اشاره به جایگاه ممتاز استان فارس در فرهنگ ایرانی اظهار کرد: فارس، محل تلاقی تمدنهای هخامنشی، ساسانی و اسلامی است؛ از همینرو، مفاخر بسیاری در این سرزمین زیستهاند و هر فردی با هر ذوق و سلیقهای میتواند الگویی از میان آنان برگزینَد. پایه و اساس این استان بر فرهنگ و هنر استوار است و حضور بزرگانی چون شاهچراغ(ع)، حافظ، سعدی، خواجو و دیگران گواه این مدعاست. این شخصیتها نهتنها در ایران بلکه در جهان علم و ادب نیز از مقبولیت و شهرتی ویژه برخوردارند.
وی ادامه داد: با تکیه بر پیوستگیهای فرهنگی در گستره تمدن ایرانی میتوان الگوهای نوینی در عرصه بینالمللی ارائه کرد و در این مسیر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نقشی مهم و اثرگذار دارد. در این راستا رویدادهایی همچون بزرگداشت حافظ شیرازی از آن جهت اهمیت دارند که موجب افزایش اثربخشی فعالیتهای فرهنگی در حوزههای مختلف میشوند.
استاندار فارس تصریح کرد: تاریخ و فرهنگ ایران سرشار از اندیشههای والا و شخصیتهایی درخشان است که باید با شیوههای نوین فرهنگی و هنری به نسلهای جدید معرفی شوند. ایران نیازی به تاریخسازی ندارد، بلکه باید ابعاد ناشناخته و تازهای از تاریخ خود را آشکار کند.
او در پایان گفت: فرهنگ ایرانی و اسلامی پیوندی عمیق و ناگسستنی دارند؛ همانگونه که حافظ شیرازی، حافظ قرآن کریم بود و مولانا در مثنوی خود، آیات قرآن و احادیث مختلفی را آورده است، نشان میدهد که ادب فارسی همواره در خدمت ارزشهای دینی بوده است. امروز نیز نهادهایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی میتوانند با گسترش آرامش فرهنگی و انسجام اجتماعی، جوانان را به هویت اصیل ایرانی و اسلامی خود بازپیوند دهند.
یک هفته با خواجه شیرازی در سراسر ایران
مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز در این مراسم با تشریح برنامههای هفته بزرگداشت حافظ گفت: در هفته بزرگداشت حافظ، مجموعهای از برنامههای فرهنگی و هنری متنوع به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری فارس، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و شماری از نهادهای فرهنگی و هنری کشور در شهر شیراز و در سراسر کشور برگزار خواهد شد. از جمله این برنامهها میتوان به اجرای سهشب اپرای عروسکی به کارگردانی استاد بهروز غریبپور، اجرای نمایش« لسان الغیب» در آرامگاه حافظ، گلباران آرامگاه و برگزاری کارگاه علمی دوروزه در دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز به دبیری دکتر حسامپور از استادان برجسته دانشگاه اشاره کرد.
وی در پایان افزود: در این هفته فرهنگی، نمایشگاهی از آثار خوشنویسی و نگارگری با محوریت اشعار حافظ نیز در این ایام برپا خواهد شد تا هنر ایرانی و میراث ادبی شیراز در کنار هم جلوهای تازه یابد.
گفتنی است هفته بزرگداشت حافظ شیرازی به همت استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و برخی از نهادهای فرهنگی و هنری کشور از 18 تا 25 مهرماه جاری در شهر شیراز و در سراسر استانها و نمایندگی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور، در قالب رویدادها و فعالیت های متنوع فرهنگ و هنری برگزار خواهد شد.
