به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نسخهچی اظهار کرد: مرحله استانی سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه خانوادههای شهدا و ایثارگران، چهارشنبه، بیست و هشتم آبان ماه برگزار میشود.
وی افزود: در این مسابقات جامعه ایثارگران در رشتههای تدبر در قرآن، قرائت تحقیق، حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآنکریم با یکدیگر رقابت میکنند.
این مقام مسئول ادامه داد: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به بنیادهای شهرستانهای تابعه تا پانزدهم آبان ماه در این مسابقات ثبتنام کنند.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: در هر رشته قرآنی از گروههای یاد شده، برگزیدگان به مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.
وی افزود: این مسابقات به منظور ایجاد رقابت سازنده، شناسایی، جذب، آموزش، ارتقای سطح دانش و انس با قرآن کریم در بین جامعه ایثارگران برگزار میشود.
