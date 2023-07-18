به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست ستاد بزرگداشت حکیم بوعلی سینا با حضور رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مدیر مؤسسه فرهنگی اکو، جمعی از استادان حکمت و فلسفه اسلامی و مدیران فرهنگی و هنری کشور روز گذشته یکشنبه ۲۵ تیرماه در تالار آئینه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی طی سخنانی در این جلسه گفت: مفاخر و مشاهیر ایران معمولاً نزد خواص علم و فرهنگ شناخته شده اند لیکن آنچه که در این باره اهمیت دارد آن است که طبقات دیگر جامعه از جمله نسل جوان کشور با معارف و رهاورد فکری و اندیشه‌های این بزرگان نیز آشنا شوند و با این اندیشه‌ها ارتباط برقرار نمایند.

وی افزود: بسیاری از آثار و مواریث مفاخر ایران هنوز به زبان ساده و روان ترجمه یا نگارش نیافته اند یا از طریق ابزار جدید هنری به جوانان ارائه نشده اند. از اینرو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با تأکید دولت مردمی ضمن توسعه مراسم‌های نکوداشت مفاخر در پی آن است که میراث عظیم این بزرگان را با زبان همه فهم و با بهره گیری از ابزارهای هنری به عموم مردم، خاصه نسل جدید ارائه نماید.

شالویی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تأسیس جاده حکمت از سهرورد تا آرامگاه ابن سینا در استان همدان به عنوان منطقه ویژه فرهنگی، مرمت ابنیه و آرامگاه‌های مفاخر و مشاهیر ایران و نصب تندیس‌های مفاخر در محل تولد یا درگذشت آنان از دیگر اقداماتی است که امسال در دستور کار انجمن آثار و مفاخر فرهنگی قرار دارد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به فعالیت ستاد بزرگداشت حکیم بوعلی سینا در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی گفت: تلاش مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن مفاخر و سایر نهادهای همکار با ستاد بزرگداشت بوعلی سینا بر آن است که پاسداشت این متفکر بزرگ ایرانی محدود به سطح ملی نباشد و اندیشه وآثار این حکیم جامع الاطراف به جهانیان بیشتر و بهتر شناسانده شود.

شالویی افزود: امسال با همکاری جمع زیادی از نهادها، مؤسسات و ارگان‌های فرهنگی و هنری کشور رویدادهای باشکوهی در تجلیل از ابن سینا در استان‌ها، پایتخت و در نمایندگی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور ساماندهی خواهد شد.

وظیفه انجمن آثار و مفاخر ترویج بزرگانی مانند ابن سیناست

آیت الله غیاث الدین طه محمدی رئیس بنیاد بوعلی سینا نیز در این نشست طی سخنانی گفت: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی وظیفه سنگین گرامیداشت و ترویج آثار و اندیشه بزرگانی چون ابن سینا را در ایران به عهده دارد که این اقدام از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: همانطور که حفاظت و حراست از میراث عظیم فرهنگی و دینی ایران کاری مهم و دشوار است، انتقال این میراث به نسل جوان کشور نیز مهم و ضروری است و امیدواریم انجمن مفاخر این وظیفه خطیر را در اولیت فعالیت‌های خود قرار دهد.

در ادامه این جلسه مهدی ویژه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های سال گذشته این اداره کل در پاسداشت مقام ابن سینا در استان همدان گفت: امسال در راستای تکریم از مقام حکیم بوعلی سینا در استان همدان برنامه‌های متنوعی اجرا خواهد شد که از جمله آنها می‌توان به ثبت جهانی هگمتانه همزمان با روز بزرگداشت ابن سینا، برگزای اجلاسیه ملی طب سینوی، اجرای سمفونی ابن سینا اثر استاد شاهین فرهت و تجلیل از ابن سینا پژوهان داخلی و خارجی اشاره کرد.

در ادامه این مراسم مدیر مؤسسه فرهنگی اکو، مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، نجفقلی حبیبی استاد حکمت اسلامی و مصحح آثار ابن سینا، انشاالله رحمتی استاد فلسفه و عضو شورای مشاوران علمی انجمن، منوچهر صدوقی سها استاد و پژوهشگر حکمت و عرفان اسلامی، کیانوش کیانی عضو شورای مشاوران علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان و نمایندگان فرهنگستان علوم پزشکی، وزارت امورخارجه، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری همدان و کمیسیون ملی یونسکو ایران پیشنهادات کاربردی و راه کارهای ارتقای کیفی روز و هفته بزرگداشت حکیم بوعلی سینا در ایران و خارج از کشور را مطرح کردند.

مراسم بزرگداشت حکیم بوعلی سینا از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان، بنیاد بوعلی سینا، دانشگاه و شهرداری همدان با همکاری جمعی از نهادهای فرهنگی و هنری کشور پاییز امسال در سطح ملی و بین المللی همراه با رویدادهای متنوع فرهنگی و هنری برگزار می‌شود.