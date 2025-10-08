  1. جامعه
کشف خودروی مسروقه به همراه سارق در اتوبان یاسینی

فرمانده یگان امداد پایتخت از بازداشت سارق حرفه‌ای خودرو در اتوبان یاسینی و کشف یک دستگاه سمند سفید سرقتی خبر داد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اردشیر نادری فرمانده یگان امداد پایتخت با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت در محلات پرتردد، اعلام کرد: ماموران گشت شرق یگان امداد طی گشت زنی در محدوده اتوبان یاسینی، به یک دستگاه خودروی سمند سفید مشکوک و تحقیقات اولیه را آغاز کردند.

این مقام انتظامی افزود : ماموران با استعلام پلاک وسیله نقلیه توسط سامانه دست افزار هوشمند متوجه سرقتی بودن خودرو شدند و به خودرو دستور ایست دادند.

سرهنگ اردشیر نادری ادامه داد: سارق به محض مشاهده مامورین انتظامی بدون توجه به ایست پلیس پا به فرار گذاشته ،که در همین حین ماموران گشت شرق یگان امداد با استفاده از تاکتیک‌های پلیسی ، خودرو را متوقف و متهم را دستگیر نمودند.

سرهنگ اردشیر نادری در ادامه افزود : پس از دستگیری، متهم جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری ۱۲۸ تهران نو منتقل و تحت نظارت قضایی قرار گرفت.

سرهنگ اردشیر نادری در پایان ، خطاب به شهروندان گفت : همیشه از قفل‌ فرمان استفاده نموده و با نصب سیستم هشدار ضدسرقت ، از خودرو خود مقابل سرقت پیشگیری کنند.

