  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

دستگیری سارق با خوراکی‌های بیهوش‌کننده در پایانه غرب

دستگیری سارق با خوراکی‌های بیهوش‌کننده در پایانه غرب

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق حرفه‌ای خبر داد که با استفاده از خوراکی‌های آلوده به مواد بیهوشی، مسافران را مورد هدف سرقت گوشی و وجه نقد قرار می‌داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهرعلیان، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار داشت: با وقوع چند فقره سرقت گوشی تلفن همراه و وجه نقد به روش بیهوش کردن مسافران در پایانه مسافربری غرب تهران، با آبمیوه و تخمه آلوده ماموران کلانتری ۲۰۹ پایانه غرب برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با تحقیقات و شگردهای نوین پلیسی هویت متهم شناسایی و در مکان هایی که زیر نظر تیم عملیات کلانتری بود زمینگیر و دستگیر شد.

وی تصریح کرد: در بازرسی از کوله متهم نیز خوراکیهای آغشته به مواد بیهوشی ۴۰ هزار لیر ترکیه انگشتر و سه دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف که به همراه متهم به کلانتری انتقال داده شد.

سر کلانتر پنجم در ادامه افزود: پس از شناسایی چهار تن از شکات و شکایت،آنها متهم برای ادامه مراحل قانونی به دادسرا تحویل داده شد.

کد خبر 6614407

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها