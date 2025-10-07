به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهرعلیان، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار داشت: با وقوع چند فقره سرقت گوشی تلفن همراه و وجه نقد به روش بیهوش کردن مسافران در پایانه مسافربری غرب تهران، با آبمیوه و تخمه آلوده ماموران کلانتری ۲۰۹ پایانه غرب برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با تحقیقات و شگردهای نوین پلیسی هویت متهم شناسایی و در مکان هایی که زیر نظر تیم عملیات کلانتری بود زمینگیر و دستگیر شد.

وی تصریح کرد: در بازرسی از کوله متهم نیز خوراکیهای آغشته به مواد بیهوشی ۴۰ هزار لیر ترکیه انگشتر و سه دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف که به همراه متهم به کلانتری انتقال داده شد.

سر کلانتر پنجم در ادامه افزود: پس از شناسایی چهار تن از شکات و شکایت،آنها متهم برای ادامه مراحل قانونی به دادسرا تحویل داده شد.