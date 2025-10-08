به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن محسنی فرد،معاون عملیات پلیس آگاهی با اشاره به شعار هفته فراجا تحت عنوان «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن»، مشارکت مردم را سرمایه اصلی پلیس در تحقق امنیت اجتماعی دانست و اظهار داشت: هدف مجموعه انتظامی در تمام ایام سال، ارائه خدمات شبانه‌روزی و پاسخگویی به موقع به نیازهای شهروندان است.

معاون عملیات پلیس آگاهی با بیان اینکه نامگذاری یکی از روزهای این هفته به عنوان «پلیس مقتدر، رأفت و مهربانی، سرمایه اجتماعی» نماد این ارتباط متقابل است، خاطرنشان کرد: سرمایه ما مردم و مشارکت آنان است؛ چه در زمان دستگیری سارق یا موبایل‌قاپ و چه هنگام یادداشت کردن شماره پلاک و تماس با پلیس، همه این موارد نمونه‌هایی از مشارکت عمومی به شمار می‌روند و هدف نهایی، خدمت‌رسانی و بازگرداندن اموال به مال‌باخته‌ها است.

اولویت‌بندی پرونده‌ها بر اساس مطالبه عمومی

وی پاسخ به این پرسش که آیا پرونده‌های با بازتاب رسانه‌ای سریع‌تر رسیدگی می‌شوند، تصریح کرد: برای پلیس آگاهی تمامی پرونده‌ها از اهمیت یکسانی برخوردار هستند، اما برخی جرائم که بازتاب گسترده اجتماعی دارند، به دلیل مطالبه جدی مردم، ممکن است در اولویت کاری قرار گیرند.

سرهنگ محسنی فرد با تأیید نقش رسانه در کاهش جرائم و ایجاد احساس امنیت، از دستور مستقیم سردار رئیس پلیس آگاهی برای تهیه «پیوست رسانه‌ای» برای تمام جرائم خشن خبر داد و افزود: بر این اساس، مصاحبه با مال‌باخته، صحبت با متهم و تشریح اقدامات انجام‌شده برای پاک کردن اثرات منفی وقوع جرم از ذهن مردم، به صورت سیستماتیک انجام می‌شود.

راهبرد پلیس آگاهی در استفاده از هوش مصنوعی

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فناوری‌های نوین در کشف جرائم اشاره و خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی ابزار قدرتمندی برای تحلیل داده‌ها و تصاویر دوربین‌های مداربسته است. در این راستا، «مرکز تحلیل داده» در پلیس آگاهی ایجاد شده و کارشناسان، اطلاعات تمامی جرائم را در سیستم وارد می‌کنند تا شباهت‌ها و ارتباطات میان جرائم در استان‌های مختلف شناسایی و کشفیات تسهیل شود.

احیای گشت‌های آگاهی و آمار قابل توجه کشفیات

سرهنگ محسنی فرد در رادیو گفتگو با بیان اینکه گشت‌های پلیس آگاهی از سال ۱۴۰۲ احیا شده‌اند، گفت: پیش از این، گشت‌های بنز الگانس فعال بودند که از رده خارج شدند. اکنون گشت‌های آشکار و پنهان در سراسر کشور فعال هستند که بر اساس آمار شش ماهه نخست امسال، منجر به کشف بیش از ۲۶۰۰ وسیله نقلیه مسروقه، توقیف ۴۴۰۰ وسیله نقلیه تحت تعقیب و دستگیری بیش از ۲۵۰۰ سارق در صحنه شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی در پایان با قدردانی از مشارکت شهروندان در تأمین امنیت، تأکید کرد: گشت‌های پنهان با پلاک شخصی به طور مستمر در مناطق جرم‌خیز حضور دارند تا امکان هرگونه اقدام مجرمانه را مهار کنند.