به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرتبار صبح چهارشنبه در پنجمین جلسه شورای اداری این شهرستان بابل که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر اهمیت آموزش و پرورش در توسعه پایدار منطقه، آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس را تبریک گفت.
وی به نواخته شدن زنگ مهر توسط استاندار مازندران در یکی از مدارس شهرستان اشاره کرد و این اقدام را نمادی از اولویتهای آموزشی استان دانست.
میرتبار در ادامه به پیگیریهای مستمر برای جذب اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد تومان در راستای اجرای ۱۰ پروژه میراث فرهنگی شهرستان طی ۹ ماه گذشته اشاره کرد و از همکاری و مساعدت وزارت میراث فرهنگی قدردانی کرد.
وی ساماندهی پل تاریخی محمدحسنخان، که دومین پل تاریخی کشور پس از سیوسه پل اصفهان محسوب میشود، را گامی مهم در حفظ ارزشهای فرهنگی کشور برشمرد.
فرماندار بابل همچنین از فعال شدن مجدد طرح تفصیلی شهرستان پس از ۱۴ سال توقف خبر داد و آن را تحولی قابل توجه در مدیریت شهری دانست.
وی با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از تلاشهای شبانهروزی نیروهای انتظامی در تأمین امنیت قدردانی کرد و به نقش بیبدیل این نیروها در حفاظت از امنیت داخلی و جانفشانی شهدای آنها اشاره نمود.
فرماندار در حوزه زیستمحیطی به اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در ادارات شهرستان از ابتدای آبانماه تأکید کرد و خواستار همکاری شهرداری در توزیع سطلهای تفکیکی در ادارات و نقاط مختلف شهر شد.
وی یادآور شد: هیچ نهاد دولتی یا غیردولتی حق طرح شکایت قضایی بدون اطلاع فرمانداری را ندارد، زیرا فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان است و تصمیمگیریهای لازم را با رعایت ملاحظات انجام میدهد.
میرتبار به اهمیت مشارکت نخبگان در انتخابات پیش رو و لزوم رصد دقیق تغییرات جمعیتی برای تعیین ترکیب شوراهای روستایی اشاره کرد.
فرماندار از مدیران و بخشداران خواست هوشیارانه برای جلوگیری از شیوع پشه آئدس فعالیت کنند و بر معدومسازی لاستیکهای مستعمل به عنوان منبع اصلی تجمع آن تأکید کرد.
در پایان، فرماندار بابل از تشکیل تیمهای نظارتی برای بررسی عملکرد ادارات در حوزه تکریم ارباب رجوع خبر داد و با تأکید بر نظارت دقیق بر توزیع آرد، نسبت به تخلفات نانواییها هشدار داد.
وی همچنین بر پرداخت بهموقع مابهالتفاوت یارانه نان به خبازان منظم تأکید کرد و گفت: مسئولیت ما رساندن حقوق مردم به حقشان است.
