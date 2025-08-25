افتتاح ۶۸ طرح عمرانی در بابل؛ حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری کمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی میرتبار عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت اعلام کرد که ۶۸ طرح عمرانی شهرستان با اعتباری بالغ بر ۴۹ میلیارد تومان در این ایام به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های راهداری و بنیاد مسکن، برق، بهداشت و درمان، ورزش، راه و شهرسازی، آب و فاضلاب و بهزیستی آماده افتتاح هستند.

فرماندار ویژه بابل با اشاره به تخصیص یک هزار میلیارد تومان اعتبار ملی برای توسعه همه‌جانبه شهرستان گفت: این منابع به ادارات، نهادها و سازمان‌های شهرستان واریز شده و هدف از آن شتاب‌بخشی به پروژه‌های عمرانی، فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و رفاهی است. این اعتبار بر اساس نیاز واقعی هر بخش توزیع خواهد شد.

میرتبار افزود: این منابع به دستگاه‌هایی مانند راهداری و بنیاد مسکن برای آسفالت راه‌های روستایی، آب و فاضلاب، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی، اداره ورزش و جوانان، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد. وی خاطرنشان کرد که استاندار مازندران تأکید کرده هیچ پروژه‌ای بدون لحاظ کردن اعتبار شروع نشود.

وی با اشاره به مسئولیت مدیران دستگاه‌ها گفت: انتظار می‌رود این منابع با دقت و مسئولیت‌پذیری در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پروژه‌ها اختصاص یابد تا مردم نتیجه ملموس آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

فرماندار ویژه بابل همچنین بیان کرد: در طول ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی خدمات ارزشمندی در کشور انجام شده که باید به مردم گزارش داده شود و نگاه شهرستان در جذب سرمایه‌گذار همواره حمایتی است.

حضور کم‌رنگ بخش خصوصی چالش توسعه بابل

وی یکی از آسیب‌های جدی شهرستان را عدم همگرایی بخش‌های مختلف دانست و گفت: با وجود ظرفیت‌ها، منابع انسانی و طبیعی، بابل تاکنون نتوانسته جایگاه واقعی خود را در استان احیا کند.

میرتبار افزود: حضور کم‌رنگ بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری یکی از دغدغه‌های مهم شهرستان است و با حمایت و پشتیبانی لازم می‌توان جایگاه این شهرستان را ارتقا داد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه فرهنگ گردشگری، جذب توریست و ایجاد اقتصاد پویا نیازمند همکاری و همدلی بین مسئولان شهرستان و اقشار مختلف جامعه است.