۴۰ میلیارد ریال برای ترمیم بنای تاریخی مسجد محدثین بابل تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرتبار شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از مسجد تاریخی و مقدس محدثین افزود: با پیگیری‌های مستمر و تلاش‌های مجدانه، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برای ترمیم و بازسازی این بنای تاریخی و فرهنگی اختصاص یافته است.

وی گفت: این اقدام نه تنها به حفظ و نگهداری این میراث فرهنگی کمک خواهد کرد، بلکه به تقویت جایگاه شهرستان بابل به عنوان یک مقصد گردشگری فرهنگی نیز منجر خواهد شد.

میرتبار ادامه داد: مسجد محدثین که از جاذبه‌های تاریخی و مذهبی شهرستان بابل به شمار می‌رود، از اهمیت ویژه‌ای در فرهنگ و تاریخ منطقه برخوردار است.

وی افزود: پیگیری‌های اخیر برای ترمیم این اثر تاریخی، در راستای حفظ هویت فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری منطقه صورت گرفته است.