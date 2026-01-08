۴۰ میلیارد ریال برای ترمیم بنای تاریخی مسجد محدثین بابل تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرتبار شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از مسجد تاریخی و مقدس محدثین افزود: با پیگیریهای مستمر و تلاشهای مجدانه، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برای ترمیم و بازسازی این بنای تاریخی و فرهنگی اختصاص یافته است.
وی گفت: این اقدام نه تنها به حفظ و نگهداری این میراث فرهنگی کمک خواهد کرد، بلکه به تقویت جایگاه شهرستان بابل به عنوان یک مقصد گردشگری فرهنگی نیز منجر خواهد شد.
میرتبار ادامه داد: مسجد محدثین که از جاذبههای تاریخی و مذهبی شهرستان بابل به شمار میرود، از اهمیت ویژهای در فرهنگ و تاریخ منطقه برخوردار است.
وی افزود: پیگیریهای اخیر برای ترمیم این اثر تاریخی، در راستای حفظ هویت فرهنگی و تقویت زیرساختهای گردشگری منطقه صورت گرفته است.
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