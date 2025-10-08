ابلاغ مصوبه جدید راهکارهای رفع رسوب کالا در گمرکات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر،مصوبات یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توسط رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد.

در دستور جلسه این نشست علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور و ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای رفع آن مورد بررسی قرار گرفت.

مصوبات جلسه به شرح زیر است:

۱- کمیته تسهیل تجارت و مقابله با رسوب کالا با هدف ارتقای همکاریهای نهادی در فرآیند تجارت رفع فوری موانع مربوط به ترخیص کالا و حل مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی و نیز پیگیری و رفع چالشهای ساختاری و اجرایی در این زمینه تحت نظارت معاون اول رئیس جمهور و با ترکیب نمایندگان کلیه دستگاه های ذی ربط از جمله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی کشور و همچنین سازمانهایی نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان ملی استاندارد و اتاقهای بازرگانی و تعاون ایران تشکیل شود.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه اقدامات عملیاتی برای تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی را با مشارکت کلیه وزارتخانه های دی مدخل اعم از صنعت معدن و تجارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی و کشور و همچنین سازمانهای دی مدخل نظیر گمرک بانک مرکزی سازمان بنادر سازمان ملی استاندارد اتاقهای بازرگانی و تعاون ایران و دبیرخانه شورای گفتگو تدوین و اجرایی نماید.

۳- پس وزارت امور اقتصادی و دارایی با اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی شرایط ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز را به نحوی تعیین نماید که کلیه وارد کنندگان کالا مجاز شوند شناسه رهگیری بانک را از زمان ثبت سفارش و تا ۶ ماه از ترخیص کالا در سامانه های مربوطه بارگذاری کنند تا تعیین تکلیف این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تمدید بند (۱۳) مصوبه شماره ۱۳۴۰۰ هیئت دولت مورخ ۱۴۰۴٫۴٫۱۲ اقدام نماید تا تمامی کالاهای اساسی مواد اولیه و واسطه ای و ماشین آلات خط تولید موجود در گمرکات کشور بدون اعلام منشأ ارز و دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و صرفاً با ارائه تعهد ذی حساب، تودیع ضمانت نامه بانکی و یا ارائه چک صیادی امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی را داشته باشند.

۴- دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی پیشنهاد اصلاح و بروز رسانی آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را با همکاری گمرک تدوین و جهت طرح در هیئت دولت پیگیری نماید.

۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی را تا شفاف شدن ضوابط و نحوه اجرا متوقف نماید در صورت اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی سازمان توسعه تجارت امکان ویرایش ثبت سفارش کالاهای موجود در اماکن گمرکی کالاهای تأمین ارز شده و همچنین آن دسته از کالاهایی که به تشخیص گمرک ادامه انجام تشریفات گمرکی آنها مستلزم اصلاح ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش است را بدون نیاز به اخذ مجوز بهینه سازی مصارف ارزی و محدودیت ویرایش کد تعرفه در سطح ۴ رقم فراهم آورد.

۶- وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی فهرست کالاهای اساسی مواد اولیه واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولید که واردات آنها از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز امکان پذیر است را تهیه و پس از تأیید بانک مرکزی به جریان اجرا گذارند.

۷- با توجه به ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی که بیان شده است هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص با ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده میباشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود. بر این اساس سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاههای مسئول به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به فعالان اقتصادی تمامی مهلت های قانونی مرتبط با فرآیندهای تجاری وابسته به سامانه جامع تجارت را به طور خودکار و متناسب با مدت زمان توقف یا اختلال در عملکرد سامانه و وب سرویسهای زیر مجموعه آن، تمدید نمایند.

۸- وزارت صنعت معدن و تجارت علاوه بر کالاهای اولویت دار گروه های (۱) و (۲۱) که اطلاعات مربوط به ثبت سفارش آنها بدون در نظر گرفتن تخصیص ارز به گمرک ارسال میگردد در خصوص اولویتهای کالایی (۲۲) لغایت (۲۶) نیز در مواردی که پرونده حداقل دارای یک ردیف تخصیص ارز تأیید شده توسط بانک مرکزی باشد یا به محض ثبت درخواست تخصیص ارز نزد بانک مرکزی اطلاعات ثبت سفارش را به صورت برخط برای گمرک ارسال نماید.

۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار سازمانهای همجوار گمرک را از دریافت اطلاعات تکراری و الزام صاحبان کالا به ارائه درخواست پذیرش حضوری منع کند و همچنین الزام نماید که ارسال مستندات و مدارک از طریق سامانه جامع تجارت یا سامانه گمرک به عنوان پذیرش رسمی درخواست تلقی شود و بر اساس آن اقدامات و تشریفات لازم بدون تأخیر آغاز گردد.

۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای جز (۱) مصوبه یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازبینی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت مورد پیگیری قرار دهد.

۱۱- کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات جهت اجرای جز (۴) تصمیمات یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مصوبه افزایش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات ۷۰ درصد را مورد بازبینی قرار دهد.

۱۲- بانک مرکزی جهت اجرای مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مدت زمان تخصیص ارز به کالاهای اساسی از جمله دارو و نهاده های تولید را کاهش دهد.

۱۳- شورای عالی استاندارد جهت اجرای مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نهاده های دام و طیور و کالاهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی کنترل میشوند را از شمول استاندارد اجباری، خارج نماید.

۱۴- کمیسیون اقتصادی هیئت دولت در راستای اجرای مصوبات نود و پنجمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد موضوع جز (۲) بند (۳) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ را پس از اخذ نظرات از اتاق بازرگانی ایران و دستگاههای مربوطه جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال نماید.