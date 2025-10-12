به گزارش خبرگزاری مهر، امیر روشن‌بخش قنبری معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: میزان مشوق‌های صادراتی را نتوانستیم به میزان کافی افزایش دهیم و از مجموع مبلغ اختصاص یافته، تنها ۵۷ میلیارد تومان تأمین شده است و تلاش بر این است که بتوان این رقم را افزایش دهیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲، مبلغ کل مشوق‌های صادراتی به میزان یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که از این مبلغ، تنها ۱۹۵ میلیارد تومان محقق شد. به سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۳، بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد دادیم که تاکنون یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن تأیید و محقق شده است. همچنین، قرار است ۲۳۰ میلیارد تومان میلیارد تومان دیگر جذب و اختصاص یابد تا این مبلغ به صورت کامل در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

روشن بخش با اشاره به رقم پیش‌بینی شده مشوق برای سال ۱۴۰۵، ادامه داد: چهار هزار میلیارد تومان مشوق برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌ایم که برنامه‌های مختلف و اهداف اصلی برای محقق کردن این مبلغ تعیین شده است.

وی با بیان اینکه مشوق‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش رقابت‌پذیری و انگیزه صادرکنندگان داشته باشد، گفت: در جدول و توافقنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه امضا شده است، مبلغ مشوق‌های صادراتی در سه سال متوالی ثابت نگه داشته شده است این در حالی است که در همه سال‌ها، دولت بر توسعه و رشد این حوزه تمرکز داشته است.