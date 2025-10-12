  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

پیش‌بینی ۴ هزار میلیارد تومان مشوق صادراتی برای سال ۱۴۰۵

پیش‌بینی ۴ هزار میلیارد تومان مشوق صادراتی برای سال ۱۴۰۵

معاون سازمان توسعه تجارت از پیش‌بینی چهار هزار میلیارد تومان مشوق صادراتی برای سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر روشن‌بخش قنبری معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: میزان مشوق‌های صادراتی را نتوانستیم به میزان کافی افزایش دهیم و از مجموع مبلغ اختصاص یافته، تنها ۵۷ میلیارد تومان تأمین شده است و تلاش بر این است که بتوان این رقم را افزایش دهیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲، مبلغ کل مشوق‌های صادراتی به میزان یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که از این مبلغ، تنها ۱۹۵ میلیارد تومان محقق شد. به سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۳، بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد دادیم که تاکنون یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن تأیید و محقق شده است. همچنین، قرار است ۲۳۰ میلیارد تومان میلیارد تومان دیگر جذب و اختصاص یابد تا این مبلغ به صورت کامل در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

روشن بخش با اشاره به رقم پیش‌بینی شده مشوق برای سال ۱۴۰۵، ادامه داد: چهار هزار میلیارد تومان مشوق برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌ایم که برنامه‌های مختلف و اهداف اصلی برای محقق کردن این مبلغ تعیین شده است.

وی با بیان اینکه مشوق‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش رقابت‌پذیری و انگیزه صادرکنندگان داشته باشد، گفت: در جدول و توافقنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه امضا شده است، مبلغ مشوق‌های صادراتی در سه سال متوالی ثابت نگه داشته شده است این در حالی است که در همه سال‌ها، دولت بر توسعه و رشد این حوزه تمرکز داشته است.

کد خبر 6619793
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها