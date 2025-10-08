دامپزشکی؛ محور سلامت، امنیت غذایی و پایداری اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، دامپزشکی را یکی از ارکان اصلی سلامت جامعه دانست و اظهار داشت: سلامت دام، سلامت انسان و سلامت محیط زیست بهطور مستقیم با یکدیگر پیوستهاند و تحقق «سلامت واحد» تنها از مسیر هماهنگی میان دستگاههای مسئول در این سه حوزه امکانپذیر است.
وی با اشاره به اهمیت تاریخی دام در زندگی بشر افزود که از آغاز تمدن تا امروز، دام بخش جداییناپذیری از حیات انسانی بوده و امروز نیز با وجود پیشرفتهای فناورانه، همچنان در اقتصاد و معیشت جامعه نقشی کلیدی دارد.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران تصریح کرد: بخش قابل توجهی از بیماریهای عفونی در انسان منشأ دامی دارند و دامپزشکی نخستین سد دفاعی در برابر بیماریهای مشترک انسان و حیوان است.
به گفته وی، بیش از ۸۰۰ نوع بیماری مشترک در جهان شناسایی شده که در صورت غفلت از اقدامات پیشگیرانه، میتواند سلامت انسان و اقتصاد کشور را به خطر اندازد.
شریعتی با بیان اینکه حوزه دامپزشکی در خط مقدم صیانت از سلامت عمومی قرار دارد، خاطرنشان کرد: همکاران دامپزشکی در سراسر کشور، از تولید تا مصرف فرآوردههای خام دامی را بهطور مستمر و شبانهروزی تحت نظارت دارند. به گفته وی، دامپزشکان و کارشناسان این حوزه با وجود سختیها و خطرات شغلی، مأموریت خود را در حفظ بهداشت عمومی بهدرستی انجام میدهند.
وی همکاری نزدیک میان وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و سازمان محیط زیست را عامل اصلی تحقق سلامت واحد دانست و افزود: خوشبختانه در استان تهران ارتباط مؤثری میان این نهادها شکل گرفته و این همافزایی میتواند موجب ارتقای بهرهوری در حوزه سلامت شود.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران همچنین به نقش اقتصادی دامپزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: بیماریهایی مانند برفکی و آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان از مهمترین تهدیدهای اقتصادی بخش دامپروری به شمار میروند و در صورت بروز، خسارات سنگینی را به تولیدکنندگان و اقتصاد کشور وارد میکنند.
وی تأکید کرد: پیشگیری و کنترل بهموقع این بیماریها، از بروز بحرانهای گسترده اقتصادی جلوگیری میکند.
شریعتی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان دامپزشکی در استان تهران گفت: خدمات شبانهروزی همکاران دامپزشکی تضمینکننده سلامت مردم و رضایت جامعه است و مجموعه دامپزشکی با روحیه ایثار و تعهد، حفظ سلامت دام و انسان را وظیفه شرعی و ملی خود میداند.
