دامپزشکی خط مقدم حراست از امنیت غذایی؛۴ همت بودجه هزار همت حفاظت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی‌پور صبح پنج شنبه در آیین پاسداشت روز دامپزشکی در بیرجند با قدردانی از مسئولان استانی، همکاران فنی و اجرایی، روحانیت، بانوان و تولیدکنندگان اظهارکرد: توفیق داشتم امروز در خراسان جنوبی حضور پیدا کنم؛ استانی که هم آب، هم خاک و هم مردمش شفابخش‌اند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به قدمت دامپزشکی در ایران گفت: دامپزشکی کشور سابقه‌ای بیش از ۱۰۰ سال دارد و سازمان دامپزشکی در سال ۱۲۹۶ هجری شمسی ایجاد شد، موسسه سرم‌سازی رازی نیز بیش از ۱۰۱ سال و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ۹۲ سال سابقه دارد.

رفیعی‌پور افزود: دامپزشکی نه‌تنها با جامعه انسانی، بلکه با محیط زیست و جمعیت دامی به صورت مستقیم مرتبط است و این همان مفهوم سلامت واحد است که در جهان طی دو دهه اخیر مطرح شده است.

وی تأکید کرد: سلامت واحد به معنای پیوند انسان، دام و محیط زیست؛ و محور این سه ضلع، دامپزشکی است.

اعتبار چهار همتی برای سرمایه‌ای هزار همتی

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: کل اعتبار دامپزشکی کشور و استان‌ها تنها چهار همت است، اما همین مجموعه از بیش از هزار همت سرمایه ملی در حوزه دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم صیانت می‌کند که این فعالیت‌ها ذاتاً ماهیت پدافندی دارد.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال، یک اپیدمی بیماری طیور یا دام می‌تواند بین ۱۰ تا ۲۰ همت خسارت وارد کند و دامپزشکی با اقدامات به‌موقع مانع از بروز چنین فجایعی می‌شود.

رفیعی‌پور با اشاره به مخاطرات جهانی بیماری‌های نوپدید اظهار کرد: دنیا هنوز از شوک پاندمی کووید -۱۹ خارج نشده است و این بیماری اگرچه ویروسی انسانی بود، اما اقتصاد و سلامت جهانی را به شدت تحت تأثیر قرار داد.

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: نگرانی اصلی جامعه جهانی امروز، وقوع پاندمی بعدی است؛ پاندمی‌ای که می‌تواند از ترکیب ویروس آنفلوآنزای پرندگان (H5) با آنفلوآنزای انسانی (H1) ایجاد شود.

دامپزشکی، خط مقدم امنیت سلامت

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر اهمیت جایگاه این نهاد گفت: دامپزشکی حرفه‌ای تخصصی و فنی است که هیچ جایگزینی ندارد و حذف یا ادغام آن به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.

رفیعی پور بیان کرد: همان‌طور که در موارد اخیر نیز شاهد بودیم، علیرغم تغییرات در ساختار وزارتخانه‌ها، سازمان دامپزشکی به دلیل نقش حیاتی خود ابقا شد.

رفیعی‌پور ضمن قدردانی از مقامات استانی، نمایندگان مجلس، اساتید، محققان، روحانیت معزز و همه همکاران دامپزشکی گفت: امروز دامپزشکی ایران با بیش از یک قرن سابقه در خط مقدم دفاع از سلامت جامعه انسانی و دامی ایستاده است.

وی افزود: این افتخاری است که به پشتوانه تلاش صادقانه ۶ هزار و ۳۰۰ همکار دامپزشکی در سراسر کشور به دست آمده است.

رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه در سال ۵۰۰ هزار سگ گزیدگی در ایران بیان کرد: از این جهت معتقدیم که پیشگیری بهتر از درمان است.

رفیعی پور ادامه داد: با کمال احترام به سایر دستگاه‌ها و خدماتشان باید اذعان کنم که پیشگیری در کشور ما چندان جدی گرفته نمی‌شود و تنها دامپزشکی است که عملاً به این اصل حیاتی پایبند است و اگر این خدمات نبود، تمام هزینه‌های بیت‌المال باید صرف مقابله با بیماری‌های مشترک و غیرقابل کنترل می‌شد.

خسارات جبران‌ناپذیر اپیدمی‌ها

وی افزود: در حوزه دامی، وقوع یک بیماری می‌تواند خسارت‌های سنگینی به تولید گوشت و شیر وارد کند و کشور را از حیث تولید به عقب براند.

رفیعی پور اظهار کرد: خوشبختانه در ۱۰ سال گذشته هیچ اپیدمی بزرگ دام، طیور یا آبزیان در کشور رخ نداده و این یعنی همکاران دامپزشکی بیش از ۲۰ همت به خزانه بیت‌المال خدمت کرده‌اند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به رشادت‌های نسل‌های گذشته دامپزشکی خاطرنشان کرد: پیشکسوتان ما در چهار یا پنج دهه گذشته، با حداقل امکانات موفق به ریشه‌کنی طاعون گاوی در ایران شدند.

وی افزود: این دستاورد در شرایطی رقم خورد که بسیاری از همکاران بدون خودرو و امکانات، روزها و هفته‌ها در مسیرهای سخت و بیابانی طی طریق می‌کردند.

رفیعی‌پور تأکید کرد: امروز نیز همکاران ما سربازان گمنام عرصه سلامت‌اند که در کنار بخش خصوصی، تضمین‌کننده سلامت ۹۰ میلیون نفر جمعیت کشور هستند.

وی ادامه داد: دامپزشکی علاوه بر صیانت از سلامت جامعه، مراقبت از جمعیت دامی کشور و همچنین تضمین صادرات چهار تا پنج میلیون تن فرآورده‌های دامی را برعهده دارد.