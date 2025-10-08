اشرفی: ۲۳ کارخانه خوراک دام در استان زنجان فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرفی در تور رسانهای بازدید از یک کارخانه تولید خوراک به مناسبت گرامیداشت روز دامپزشک که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با بیان اینکه این واحد زنجیره تولید کننده مرغ یکی از واحدهای پیشرو در صنعت طیور کشور به شمار میرود که با برخورداری از ظرفیت بالای تولید و زیرساختهای مدرن، نقش مهمی در تأمین گوشت مرغ و امنیت غذایی ایفا میکند.
وی افزود: این مجموعه در هر دوره پرورش، حدود یک میلیون قطعه جوجه گوشتی را تولید و به بازار عرضه میکند.
اشرفی با بیان اینکه کارخانههای خوراک دام و طیور وابسته به این مجموعه با ظرفیت سالانه ۱۰ هزار تن خوراک دام و ۳۶ هزار و ۵۰۰ تن خوراک طیور، بخش عمدهای از نیاز واحدهای پرورشی را تأمین میکنند، افزود: این زنجیزه مرغ با بهرهگیری از فناوریهای نوین، استانداردهای بهداشتی و سیستمهای یکپارچه تولید، توانسته زنجیرهای کامل از تولید تا عرضه را شکل دهد.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان بیان کرد: در سالهای اخیر، این مجموعه در شرایط دشوار اقتصادی و کمبود نهادههای دامی، با مدیریت مؤثر و استفاده از منابع داخلی، نقش مؤثری در پایداری تولید و جلوگیری از کمبود مرغ در بازار ایفا کرده است.
اشرافی ادامه داد: زنجیره تولید مرغ نهتنها به تأمین نیاز استان زنجان کمک میکند، بلکه بخشی از تولید خود را به استانهای همجوار نیز ارسال میکند و این عملکرد نشاندهنده جایگاه کلیدی این واحد در تقویت امنیت غذایی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه بخش کشاورزی و دامپروری کشور است.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان ادامه داد: در حال حاضر ۲۳ کارخانه خوراک دام در استان زنجان فعال هستند که در میان آنها، زنجیره صبا مرغ نوآوران یکی از بزرگترین، پیشرفتهترین واحدها شناخته میشود.
اشرفی افزود: با ادامه سرمایهگذاری و حمایتهای دولتی در این بخش، امنیت غذایی بیش از گذشته حفظ و تقویت شود.
