تأکید معاون استاندار کرمانشاه بر نقش دامپزشکی در سلامت و اقتصاد استان

به گزارش خبرنگار مهر بهرام سلیمانی، صبح پنجشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دامپزشکی اظهار کرد: هفته دامپزشکی تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای تأمل در اهمیت حرفهای است که بنیان سلامت، امنیت غذایی و بخشی از اقتدار اقتصادی کشور بر دوش تلاشگران آن استوار است.
وی با بیان اینکه دامپزشکان در خط مقدم سلامت عمومی قرار دارند، افزود: نقش آنان در کنترل بیش از ۸۰ درصد بیماریهای مشترک بین انسان و دام، بیبدیل و حیاتی است.
سلیمانی با اشاره به فلسفه نوین دامپزشکی تحت عنوان «سلامت واحد» تصریح کرد: امروزه دامپزشکی صرفاً علم درمان حیوانات نیست، بلکه با نگاه سلامت واحد، پیوند ناگسستنی میان سلامت انسان، دام و محیط زیست را دنبال میکند.
وی کنترل و پیشگیری از بیماریهایی مانند تب مالت، تب کریمهکنگو، آنفلوانزای پرندگان و هاری را از مهمترین اقدامات دامپزشکی در حفظ سلامت جامعه برشمرد و افزود: دامپزشک پیش از آنکه بیماری به انسان برسد، در مزرعه، دامداری و آزمایشگاه ریشه آن را میخشکاند.
معاون استاندار کرمانشاه نقش دامپزشکی را در تضمین امنیت غذایی بسیار مهم دانست و گفت: نظارتهای مستمر دامپزشکان بر کشتارگاهها، مراکز توزیع، زنجیره سرد و کارخانههای فرآوری، سلامت فرآوردههای دامی را تضمین میکند تا محصولات سالم و استاندارد به دست مصرفکنندگان برسد.
وی با تأکید بر اینکه «دام سالم، سرمایه ملی است»، افزود: حفظ سلامت دام نوعی حمایت از اقتصاد مقاومتی محسوب میشود و دامپزشکان در این زمینه نقش کلیدی در پایداری اقتصاد دارند.
سلیمانی با اشاره به شرایط خاص استان کرمانشاه گفت: بخش عمدهای از اقتصاد استان مبتنی بر دامپروری و دامهای عشایری است و بروز هر بیماری دامی میتواند زندگی صدها خانوار را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: وجود مرزهای گسترده با کشور همسایه نیازمند کنترل دقیق ورود و خروج دام و مقابله با قاچاق است که بخش مهمی از وظایف دامپزشکی را تشکیل میدهد. همچنین تنوع اقلیمی از مناطق سردسیر تا گرمسیر، کار را برای مدیریت بیماریهای دامی دشوارتر کرده است.
سلیمانی ادامه داد: فعالیت دامپزشکان همراه با خطر، سختی و مواجهه مداوم با عوامل بیولوژیک است. این جهاد خاموش که در دورافتادهترین نقاط استان ادامه دارد، شایسته قدردانی است.
وی با تأکید بر حمایت همهجانبه از دامپزشکی استان گفت: حمایت از دامپزشکی و تقویت زیرساختهای آن، از اولویتهای اصلی استانداری برای ارتقای سلامت عمومی و امنیت غذایی است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در پایان بر ضرورت همکاری بینبخشی میان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان محیط زیست و ادارهکل دامپزشکی تأکید کرد و گفت: تعامل و همافزایی میان این نهادها در چارچوب سلامت واحد، تضمینکننده سلامت جامعه خواهد بود.
وی نقش بخش خصوصی را در کنار بخش دولتی در ارائه خدمات دامپزشکی بسیار مهم دانست و گفت: دامپزشکان، کارشناسان و کارکنان دامپزشکی استان، پیامآوران سلامت و مجاهدان عرصه امنیت زیستی هستند و شایسته قدردانیاند.
نظر شما